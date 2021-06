Le aperture portoghesi - Riunione decisiva per Joao Mario. Allerta Covid in Nazionale

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 7 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato. Lo Sporting Clube de Portugal si avvicina al riscatto di Joao Mario dall'Inter: oggi la riunione decisiva per la conferma. Il club lusitano cerca lo sconto da 8 a 7 milioni di euro per chiudere. Allerta Covid in Nazionale dopo la positività di Busquets che pochi giorni fa ha affrontato il Portogallo con la sua Spagna, in amichevole. Niente da fare infine per il Portogallo Under 21, ko in finale contro la Germania U21.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "11 contra 11 e no fim..."

Record: "Joao Mario negociado hoje"