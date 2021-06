Le aperture portoghesi - Ronaldo incanta l'Europa, è il migliore di sempre all'Europeo

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 17 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per l'Europeo. Cristiano Ronaldo, dopo la doppietta all'Ungheria, continua a incantare l'Europa: grandi elogi ricevuti dall'attaccante della Juve (grandi numeri per lui, è il migliore di sempre all'Europeo). Spazio anche al mercato con Matheus Nunes vicino all'Everton per 18 milioni, con lo Sporting che si consola con Wass del Valencia.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Matheus Nunes vai render 18 milhões"

Record: "Sporting negoceia Wass"