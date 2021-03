Le aperture portoghesi - Sergio Conceiçao in Italia. Benfica, contatti per Diego Costa

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 26 marzo 2021, c'è spazio principalmente per il calciomercato. Il Manchester City punta Nuno Mendes, giovane difensore dello Sporting e i lusitani sperano nel jackpot vincente, sperano di realizzare la miglior cessione di sempre. Occhio poi a Diego Costa, finito nel mirino del Benfica. E c'è anche spazio per Sergio Conceiçao, il tecnico che ha eliminato la Juventus e che ha estimatori in Italia (occhio alla Lazio, sua ex squadra, ma non solo).

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "A espera do jackpot"

Record: "Vieira ja falou com Diego"