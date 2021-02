Le aperture portoghesi - Taremi, il gol alla Juve ha capovolto il suo mondo. Vola lo Sporting

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 20 febbraio 2021, spazio allo Sporting Lisbona di Amorim primo in classifica, con la rosa che ha aumentato sensibilmente il suo valore (si parla di un +27 milioni di euro). C'è spazio però anche per il Porto, avversario della Juve in Champions. "In campionato come in Coppa" dice Conceiçao ai suoi. E intanto il gol ai bianconeri ha cambiato la vita a Taremi, divenuto in eroe: "Ho segnato e mi si è capovolto il mondo" le sue parole.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Um Leao 27 milhões mais rico"

Record: "Desconfiar para vencer"