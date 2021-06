Le aperture spagnole - Parola ai 9: Luis Enrique difende e dà fiducia Morata. Pronto Moreno

Stasera la Spagna affronterà la Polonia e queste sono le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 19 giugno. Continua a tenere banco in tutte le prime pagine dei quotidiani la questione legata all'attaccante. La Spagna segna poco e il momento giusto per sbloccarsi potrebbe essere proprio contro la Polonia. "Parola ai numeri 9" scrive As indicando Gerard Moreno e Morata come quelli che si devono sbloccare nella gara con la Polonia che avrà dall'altra parte un altro grande centravanti, Lewandowski.

Sport, Mundo Deportivo e Marca riprendono le parole del ct Luis Enrique nella conferenza stampa di ieri dove ha ribadito con forza la fiducia nei confronti di Alvaro Morata. L'attaccante è stato contestato dai tifosi dopo la partita contro la Svezia al punto da essere fischiato al momento della sostituzione: "Sarà titolare. Gli ho detto di continuare così. Domani giocheremo con Morata e altri dieci". Una vittoria potrebbe dare il passaggio virtuale agli ottavi di finale e eliminerebbe la Polonia.