Le pagelle del Porto - Taremi decide la qualificazione, Pepe rischia di affondare

Risultato finale: Lazio-Porto 2-2

Diogo Costa 6,5 - Non perfetto in occasione del gol di Immobile, non trasmette grande serenità al reparto anche se soprattutto nel finale è bravo a negare più volte il secondo gol alla Lazio, con parate anche spettacolari come su Immobile proprio a ridosso del recupero.

Bruno Costa 6 - Soffre quando attacca Pedro, ma prova a sua volta a rendersi pericoloso con qualche scorribanda sulla destra. Più attento di Zaidu, gioca una gara senza grossi pericoli.

Mbemba 5,5 - Non riesce a stare dietro ad Immobile, che prova ad arginare solo usando il fisico. Sale in cattedra nella ripresa, con i ritmi della Lazio più bassi, anche se nel forcing finale della Lazio non dà stabilità al reparto.

Pepe 5 - Completamente sovrastato da Immobile, è sua la palla persa (malamente) in occasione del vantaggio laziale. Fisicamente non può competere con il capitano della Lazio che lo semina più volte in campo aperto: fatica parecchio, anche nel secondo tempo quando i suoi entrano meglio in partita.

Zaidu 5,5 - Felipe Anderson è in giornata sì, e per il terzino del Porto è una cattiva notizia. Non riesce ad arginare il brasiliano, che limita anche le sue discese sulla fascia. Le poche volte che si alza mostra poca lucidità e precisione al momento del cross.

Otavio 6,5 - Ha più spazio di manovra lungo la fascia e mette in mezzo qualche cross interessante. Tra i più positivi del primo tempo sottotono dei portoghesi, fa anche ammonire Radu, prima di salire di livello quando i ritmi si abbassano.

Vitinha 5,5 - Sbaglia tanto in costruzione, complice anche un pressing asfissiante della Lazio nella prima parte di gara. Conceiçao lo rimprovera più volte per il suo giocare all’indietro, cosa che anestetizza la manovra del Porto e ne abbassa di molto la pericolosità. Meglio quando i portoghesi alzano i ritmi, ma nel complesso commette qualche errore di troppo. Dal 78’ Gruijc sv

Uribe 7 - Più lotta di Vitinha nel mezzo, recupera qualche pallone utile a far respirare i portoghesi, specie nella prima parte di partita. Cresce nella ripresa, quando il Porto abbassa i ritmi ed entra più nel vivo della gara, chiudendo la qualificazione con il gol del 2-1 per i portoghesi.

Pepè 5 - Completamente imbrigliato dalla difesa della Lazio, si vede pochissimo. Gara senza spunti, seppur sfiori il gol ad inizio ripresa con un colpo di testa. Dal 71’ Joao Mario 6 - Aiuta a mantenere il vantaggio qualificazione nel finale.

Taremi 7,5 - Fa reparto praticamente in solitaria ed è molto astuto nel guadagnarsi il rigore nel momento migliore della Lazio. Dal dischetto è poi impeccabile, confeziona il gol del 2-1 con un assist al bacio per Uribe. Decide la partita da solo, con due giocate che indirizzano il ritorno verso i portoghesi. Dal 78’ Evanilson sv

Toni Martinez 5 - Rispetto all’andata, la sua è tutta un’altra gara. Fa fatica a giocare spalle alla porta, sempre anticipato dai centrali della Lazio, e non riesce ad incidere nemmeno sui (pochi) cross proposti dalle fasce. Un solo spunto, quando mette in mezzo un cross interessante per Otavio. Poi il nulla. Dal 57’ Galeno 6 - Si sacrifica molto ma davanti non crea grandi pericoli. Un bel tiro con il destro e poco altro, ma tanto basta.

Sergio Conceiçao 6 - Ai punti il risultato è forse bugiardo, ma quel che conta è che agli ottavi ci vola lui. Dopo un primo tempo negativo il Porto rientra con tutto un altro volto nella ripresa, sfruttando con cinismo gli errori della Lazio. Passato questo ostacolo, entra nel novero delle pretendenti più serie per la vittoria finale.