Le pagelle della Germania U21 - Bell'ingresso di Adeyemi, il gol di Nmecha vale l'Europeo

Risultato: Germania - Portogallo 1-0

49’ Nmecha

Dahmen 6 - I portoghesi cominciano con fare di chi va all’assalto, ma in realtà nel primo tempo deve afferrare solo un pallone centrale. Ancora meno lavoro nel secondo: di lusso.

Baku 6,5 - Nel primo tempo cerca di far male calciando col mancino, ma scivola. Molto meglio quando rifinisce: suo il tocco che manda Nmecha sulla via del gol... E del trofeo.

Pieper 6 - Prestazione più tranquilla di quanto avesse probabilmente preventivato lui stesso. Gli attaccanti portoghesi lo mandano un po' fuori giri solo nei primi minuti.

Schlotterbeck 6 - Partenza in sofferenza: Tomas gli scappa sempre via, con Dalot non va molto meglio. Meglio sul lungo andare, fa scordare ogni errore col salvataggio sul tiro di Vieira.

Raum 6 - Limita molto spinta, anche perché inizialmente i portoghesi riescono a mettere a ferro e fuoco la corsia di sua competenza. Mantiene però i piedi piantati e si rivela solido.

Maier 6,5 - Quando, alla mezz’ora, mira verso l’incrocio ci vuole un super Costa per impedirgli di esultare. La sua personalità e la sua presenza in mediana si sono rivelate preziose.

Dorsch 6,5 - Non spicca all’occhio per qualità o presenza nel gioco, chiedere a Kuntz però quanto sia fondamentale. Sempre ben piazzato, mette toppe su qualche errore dei compagni (dall’85’ Janelt s.v.).

Wirtz 6,5 - Se a 18 anni sei il più atteso, il potenziale c’è. Al quarto d’ora accende la luce e sfiora il vantaggio, fermato da Leite e dal legno. Ad intermittenza ma anche stasera c’è stato (dal 68’ Adeyemi 6,5 - Regala velocità e brio all’attacco tedesco, creandosi due occasioni in coast-to-coast solitario, con due ottimi interventi di Costa necessari per fermarlo).

Ozcan 6 - Fluttua sulla posizione di trequartista cercando spazio un po’ ovunque. Non lo trova mai davvero, ma basta la sua presenza a intimorire. L’abbraccio di Kuntz quando esce, poi, parla (dal 92’ Stach s.v.).

Berisha 6 - Di giocate pregevoli in proiezione offensiva ne fa vedere poche, ma è innegabile che mostri un atteggiamento da incorniciare. Lo si è visto spesso ripiegare in difesa (dal 68’ Burkardt 6 - Ben meno impattante sull’incontro rispetto ad Adeyemi, garantisce comunque l’adeguata dose di fisicità che serve per un finale sereno).

Nmecha 7 - Due occasioni in fotocopia: se nel primo tempo il pallonetto che prova è ribattuto da Costa, nella ripresa è letale dopo aver scartato il portiere col gol che vale l’Europeo (dall’85’ Jakobs s.v.).

Allenatore: Kuntz 6,5 - La partenza non è di quelle sperate: il Portogallo prevale per il quarto d’ora iniziale, ma i suoi sanno soffrire e una volta che vengono fuori, anche colpire. Dopo la traversa di Wirtz (15’), il colpo di Nmecha a inizio ripresa porta in vantaggio la sua squadra e gli consegna un trofeo grazie anche a scelte non sbagliate e a una fase difensiva eccellente.