Le probabili formazioni di Danimarca-Finlandia - Eriksen sfida Pukki

Calcio d'inizio alle ore 18:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW

Nella 1ª giornata del Gruppo A della fase a gironi a fase finale di UEFA EURO 2020™ la Danimarca del selezionatore Kasper Hjulmand affronta la Finlandia del selezionatore Markku Kanerva.

COME ARRIVA LA DANIMARCA - I danesi sono arrivati alla fase finale della manifestazione dopo essere arrivati al 2° posto del Gruppo D delle European Qualifers con 16 punti.

Hjulmand, che nelle amichevoli pre-fase finale ha pareggiato 1-1 contro la Germania (Germania vs Danimarca 1-1, 2 giugno 2021) e vinto 2-0 contro la Bosnia ed Erzegovina (Danimarca vs Bosnia ed Erzegovina 2-0, 6 giugno 2021), dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con il figlio d'arte Schmeichel tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Wass, Kjær, Christensen e Mæhle. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Højbjerg e Delaney, agiranno, sempre da destra a sinistra, Yurary Poulsen, Eriksen e Braithwaite. Davanti, come unico terminale offensivo, ci sarà Wind.

COME ARRIVA LA FINLANDIA - I finlandesi hanno raggiunto la fase finale dell'Europeo dopo aver concluso il Gruppo J al 2° posto con 18 punti.

Kanerva, il quale ha inanellato tre sconfitte nel periodo pre-Europeo (Svezia vs Finlandia 2-0 del 29 maggio, Svizzera vs Finlandia 3-2 del 31 maggio e Finlandia vs Estonia 0-1 del 4 giugno), sembra orientato a schierarsi con un 5-3-2 con Hrádecký in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Alho, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy ed Uronen. Centrocampista, sempre da destra a sinistra, formato Kauko, Sparv e Kamara. In attacco, il tandem composto da Pukki e Lod.