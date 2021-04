Leeds, Bielsa: "Partita impegnativa, la squadra è stata commovente"

Le parole di Bielsa dopo Leeds-Manchester United 0-0.

Il tecnico del Leeds Marcelo Bielsa ha commentato così lo 0-0 casalingo contro il Manchester United. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "È stata una partita molto impegnativa per noi. Per non sbilanciarsi la squadra ha fatto uno sforzo enorme, che ha permesso di mantenere la sfida equilibrata. Anche se hanno avuto maggiormente il pallone, abbiamo fatto in modo di ridurre al minimo le loro occasioni da gol. Lo sforzo fatto dalla squadra è stato commovente. Una partita come quella di oggi, senza ciò che abbiamo messo in campo, sarebbe stata molto complicata. Abbiamo costruito un gruppo solido, capace di commettere degli errori e poi di correggerli. Credo che la squadra sia cresciuta sul piano della maturità e dell'esperienza".