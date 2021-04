Leeds-Manchester United 0-0, le pagelle - Phillips insuperabile, Rashford opaco

Le pagelle di Leeds-Manchester United, gara terminata 0-0.

LEEDS-MANCHESTER UNITED 0-0

LEEDS

Meslier 6 – Ben protetto dalla sua difesa, nel primo tempo si oppone ottimamente alla punizione di Rashford. Poco impegnato nella ripresa.

Ayling 6,5 – Bada molto alla fase difensiva, contenendo bene James e Rashford dalla sua parte e non calando di livello nonostante lo United spinga molto dalla sua parte del finale.

Llorente 6,5 – Prestazione di grande solidità, con molte chiusure sugli attaccanti avversari nell’arco dei 90 minuti.

Struijk 6,5 – Come il compagno di reparto, rende la vita difficile ai giocatori in maglia rossa che cercano di entrare in area.

Alioski 6,5 – Rispetto ad Ayling spinge maggiormente sulla sua corsia di competenza, dando comunque una grande mano anche in fase di non possesso.

Phillips 7 – Straordinaria diga in mezzo al campo, che recupera una quantità industriale di palloni per poi rifornirli ai compagni.

Costa 6 – Tra i meno in evidenza nella prima frazione di gioco. Qualcosa in più nella ripresa. (Dal 72’ Klich 6 – Si rende pericoloso una volta, poco dopo il suo ingresso in campo)

Dallas 6 – Oltre a dare sostanza in mediana, si fa vedere in qualche circostanza in avanti.

Roberts 6 – Partecipa con grande costanza al pressing sui portatori di palla avversari. (Dal 77’ Kock s.v.)

Harrison 5,5 – Qualche spunto sulla corsia di sinistra da parte sua. Meno in evidenza nel secondo tempo. (Dal 69’ Poveda 6 – Aiuta la squadra soprattutto nel contenere gli assalti dello United)

Bamford 5,5 – Poco servito dai compagni, non crea troppi problemi a Henderson.

MANCHESTER UNITED

Henderson 6 – Partita con davvero pochi interventi degni di nota, visto l’atteggiamento prudente del Leeds.

Wan-Bissaka 6 – Si propone poco sulla destra, non soffrendo particolarmente nel duello con Harrison. Più intraprendente nella ripresa.

Lindelof 6 – Ad una discreta fase difensiva da parte sua, fa da contraltare qualche errore quando prova ad impostare l’azione.

Maguire 6 – Risulta efficace sia nella sua area che in quella avversaria, sfiorando il gol ad inizio partita.

Shaw 6 – Non mostra la consueta intraprendenza, crescendo però da questo punto di vista nella seconda frazione di gioco.

McTominay 6,5 – Si fa notare maggiormente nel momento in cui impedisce ai giocatori avversari di entrare in area oppure di provare la conclusione.

Fred 6 – Gara più di sostanza che di qualità da parte del numero 17, con diversi palloni recuperati. (Dall’89’ Van de Beek s.v.)

Greenwood 5,5 – Parte da destra per poi spostarsi talvolta al centro dell’attacco, senza però rendersi troppo pericoloso.

B. Fernandes 6,5 – Il centro gravitazionale della manovra offensiva dello United, che risulta tra i migliori nonostante la prova opaca della squadra.

James 5,5 – Viene contenuto bene da Ayling, non riuscendo a creare troppi problemi al Leeds sulla sua corsia di competenza. (Dal 77’ Pogba s.v.)

Rashford 5,5 – Sua la più grande occasione del primo tempo, quando impegna Meslier su punizione. Non si ripete sul piano della pericolosità dopo l’intervallo. (Dall’86’ Cavani s.v.)