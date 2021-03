Leicester, Barnes si opera domani al ginocchio. Il centrocampista inglese tornerà tra 6 settimane

vedi letture

Brendan Rodgers lo aveva annunciato nel post-partita della sfida persa contro l'Arsenal, nel pomeriggio di oggi è arrivata la conferma: il Leicester perderà Harvey Barnes per circa sei settimane. Il 23enne centrocampista della nazionale inglese ha riportato un infortunio al ginocchio e domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. Una brutta tegola le Foxes: Barnes in questa stagione ha segnato tredici gol e fornito quattro assist in 35 presenze in tutte le competizioni.