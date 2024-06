Ufficiale Leicester, Praet non rinnova e saluta: il belga cambierà squadra dopo 5 anni

Nuova avventura in vista per Dennis Praet. Il centrocampista belga non rinnoverà il suo contratto con il Leicester e ora cerca una nuova squadra.

L'ex giocatore di Sampdoria e Torino, classe 1994, era arrivato in Inghilterra nel 2019, quando i blucerchiati lo cedettero per quasi 20 milioni. In mezzo solo la parentesi in prestito con i granata e un totale di 107 presenze con le Foxes, con 5 reti e 7 assist.