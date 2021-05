Leicester, Rodgers: "Sarebbe grande stagione anche senza Champions. Orgoglioso dei ragazzi"

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la sconfitta per 2-1 rimediata a Stamford Bridge contro il Chelsea: "È stata una partita molto combattuta. Siamo ovviamente delusi dai gol subiti, ma ne trarremo insegnamento. I miei giocatori hanno dato tutto e sono molto orgoglioso di loro. Abbiamo giocato contro una squadra di alto livello con dei top player. Ci riprenderemo e ci prepareremo per il weekend. Abbiamo vinto tante partite importanti in questa stagione: stasera ci siamo persi solo in qualche dettaglio, ma nel complesso i giocatori hanno dato assolutamente tutto".

Sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

"Il Liverpool ha due partite ancora da disputare, mentre il Chelsea ha una trasferta difficile contro l'Aston Villa. Ho sempre detto che dobbiamo solo concentrarci su noi stessi. Siamo ancora tra le prime quattro con una gara da giocare. Se la vinceremo e non si rivelerà sufficiente per qualificarsi, dovremo accettarlo: è stata comunque una grande stagione. Chiaramente sarebbe deludente non farcela, ma la nostra storia è differente da quella delle nostre avversarie: siamo l'ottava squadra del campionato per tetto ingaggi, quindi se dopo trentotto partite siamo lì vuol che abbiamo combattuto davvero duro".