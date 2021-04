Levski Sofia, il tecnico Stojanovic ricoverato per Covid-19. Era stato trovato positivo 2 giorni fa

vedi letture

Il tecnico del Levski Sofia Slavisa Stojanovic è stato ricoverato nella giornata di oggi in ospedale a causa dell’aggravarsi dell’infezione provocata dal Covid-19. Il tecnico classe ‘69 era stato trovato positivo al ritorno dalla Serbia due giorni fa, ma le sue condizioni sono peggiorate tanto da dover ricorrere al ricovero. Lo riferisce Chasa24.bg spiegando che le condizioni dell’allenatore non sarebbero comunque preoccupanti e che nel giro di quattro giorni il serbo potrebbe essere già dimesso. Il Levski dovrà però fare a meno di lui per le prossime gare con Stojanovic che spera di poter tornare in panchina per il big match contro il Ludogorets del 18 aprile.