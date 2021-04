Lewandowski può lasciare il Bayern? Contatti tra Zahavi e i top club europei, bavaresi al corrente

Pini Zahavi è pronto a portar via un altro campione dal Bayern Monaco. Dopo l'addio di David Alaba, che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il club bavarese, anche Robert Lewandowski potrebbe lasciare la Baviera. Secondo Sky Sports, infatti, diversi club importanti in Europa si starebbero muovendo per provare a soffiare il 32enne attaccante alla corazzata tedesca. Zahavi sarebbe già in contatto con molte società per capire quanto sarebbero disposte a offrire in estate per il suo assistito. Il Bayern sarebbe addirittura già a conoscenza di queste intenzioni e prepara le contromosse per evitare di perdere un altro pezzo da novanta. Come? Ovviamente con un rinnovo e un sostanzioso ritocco dell'ingaggio.