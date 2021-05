Lewandowski: "Record incredibile, non ho parole. Ho provato di tutto per segnare"

Recordman di giornata, Robert Lewandowski ha festeggiato nel post gara, il record di maggior gol segnati in una stagione di Bundesliga, 41, uno in più di Gerd Muller: "Non ho parole per quanto fatto. Ho provato a segnare per 90 minuti, ho provato di tutto e ci sono riuscito solo al novantesimo. Sono molto felice. Ho visto che Sané stava per tirare quindi ho solo anticipato per andare sulla respinta. Volevo fare gol prima, ovviamente, ma sapevo che ad un certo punto sarebbe arrivata l'occasione. Ringrazio i miei compagni che hanno provato in ogni modo a farmi segnare. Non ero arrabbiato, ero un po' deluso perché non riuscivo a fare gol. Mi chiedevo perché non ci riuscissi e poi ce l'ho fatta, questo record è anche dei miei compagni, li ringrazio".