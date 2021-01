Liga, il Barcellona non sbaglia senza Messi: 2-0 all'Elche e quarta vittoria di fila

Quarta vittoria di fila in campionato per il Barcellona che ha trionfato per 2-0 in casa dell'Elche. Senza Messi squalificato, la squadra di Ronald Koeman ha trovato la vittoria grazie alle reti di Frenk de Jong e Puig e con questo successo sale a 37 punti al terzo posto in classifica mentre l'Elche resta a quota 17.