Liga, il Real inciampa in casa del Getafe e si allontana dalla vetta. Villarreal a valanga

Un passo falso che fa rumore, quello del Real Madrid, fermato sullo zero a zero in casa del Getafe: per Zidane, presentatosi all'Alfonso Pérez con una formazione molto rimaneggiata, la vetta dista ora tre lunghezze. Nell'altra gara della serata vittoria travolgente del Villarreal, che ha schiacciato il Levante con un fragoroso cinque a uno gonfiato dalle autoreti di Postigo e Ruben Vezo.