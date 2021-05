Ligue 1, il Lille tiene il passo del PSG e batte il Nizza: la squadra di Galtier torna al primo posto

Tiene il passo del PSG, vincente nel pomeriggio, e torna in testa alla classifica il Lille di Galtier, che batte con un secco 2-0 il Nizza e ritrova la vetta della Ligue 1. Decidono un gol per tempo di Burak Yilmaz e del terzino Celik, dopo che ad inizio ripresa il Nizza era rimasto in dieci per il doppio giallo a Lotomba. In attesa delle partite di Monaco e Lione, il Lille torna primo a +1 dal PSG a tre giornate dalla fine.

Classifica aggiornata

Lille 76; PSG 75; Monaco 71; Lione 67; Lens 56; Marsiglia 56; Rennes 54; Montpellier 47; Nizza 46; Metz 43; Reims e Angers 41; Brest 40; Saint-Etienne 39; Strasburgo 38; Bordeaux 36; Lorient 35; Nantes e Nimes 31; Digione 18.