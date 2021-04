Lingard si racconta: "Così ho sconfitto i miei demoni. Allo United non avevo la testa per giocare"

vedi letture

Jesse Lingard si racconta. Ospite del nuovo programma "Presenting" di HB Media, l'attaccante inglese ha descritto senza filtri il periodo durissimo vissuto al Manchester United prima dell'approdo in prestito, lo scorso gennaio, al West Ham: "In un certo modo il lockdown mi ha cambiato. Guardo le mie vecchie partite, quelle del Mondiale, e penso: 'Questo è il vero Lingard'. Lo scorso anno non sono stato io, si poteva vedere. Mio fratello che vive con me se ne accorgeva, ha un video nel quale sono disteso sul divano e guardo nel vuoto per almeno tre minuti. Quando alla fine mi sono aperto, anche la gente fuori ha capito. Al Manchester United iniziavo le partite in panchina, la mia mente non era lì e non ero per niente concentrato. Ero teso, stressato e ho vissuto un momento davvero difficile. Per questo sono uscito allo scoperto e ho parlato apertamente dei miei problemi, così come della depressione di mia madre. Oggi voglio aiutare gli altri raccontando e condividendo la mia esperienza", le toccanti parole del talento classe '92 che con la maglia degli Hammers è completamente rinato.

Sono già 9 le sue reti e 4 i suoi assist, d'altronde, in appena 11 presenze.