LIVE TMW - BUNDESLIGA - Finali: Pareggia il Leverkusen, lo Schalke 04 torna alla vittoria

live BUNDESLIGA - Finali: Pareggia il Leverkusen, lo Schalke 04 torna alla vittoria

Dopo il ko del Bayern Monaco di ieri sera, la quindicesima giornata della Bundesliga entra nel vivo. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 15.30.

I RISULTATI DELLE ORE 15.30

Friburgo - Colonia 5-0 (18' Demirovic, 39' Hofler, 59' Sallai, 69' Lienhart, 79' Holer)

Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-1 (52' Toprak, 70' Schick)

Mainz - Eintracht Francoforte 0-2 (24' rig., 71' rig. André Silva)

Schalke 04 - Hoffenheim 4-0 (42', 57', 63' Hoppe, 80' Harit)

Union Berlino - Wolfsburg 2-2 (10' Steffen, 29' Becker, 53' Andrich, 65' Weghorst)

FRIBURGO - COLONIA 5-0

15.30 - Si parte!

8' - Buon momento per il Friburgo, la squadra di casa è reduce da quattro successi consecutivi.

18' - DEMIROVIC!!! IL FRIBURGO PASSA IN VANTAGGIO!!! Padroni di casa avanti, Colonia subito in difficoltà!!!

39' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Il Friburgo trova il gol del raddoppio grazie alla rete di Nicolas Hofler!!!

16.15 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.33 - Si riparte!

59' - IL FRIBURGO CALA IL TRIS!!! Sallai chiude virtualmente il match!!!

69' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Lienhart segna il gol del 4-0!!!

79' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Arriva anche il quinto gol, ci pensa Holer!!!

17.20 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria a valanga per i padroni di casa che salgono in ottava posizione, a un punto dal Borussia Monchengladbach.

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMA 1-1

15.31 - Si parte!

5' - Ritmi bassi in questi primi minuti di gioco, le due squadre non forzano le giocate.

23' - Poche emozioni fino a questo momento, i padroni di casa non riescono a trovare spazi.

36' - In caso di vittoria la squadra di Peter Bosz potrebbe andare a -1 dal Bayern Monaco.

16.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - Si riparte!

50' - Manovra confusa da parte dei padroni di casa, gli ospiti attendono senza forzare troppo. Punteggio che resta bloccato sullo 0-0.

52' - TOPRAK!!! IL WERDER PASSA IN VANTAGGIO!!! Dagli sviluppi di un calcio di punizione gli ospiti trovano il gol dell'1-0!!!

70' - IL BAYER LEVERKUSEN TROVA IL GOL DEL PAREGGIO!!! Schick segna e dopo una lunga consultazione del VAR la rete viene convalidata!!!

17.24 - FINISCE IL MATCH!!! Le due squadre si accontentano di un punto a testa, il Bayer Leverkusen non riesce a raggiungere il Bayern.

MAINZ - EINTRACHT FRANCOFORTE 0-2

15.30 - Si parte!

8' - Un solo successo per il Mainz, in diciassettesima posizione. Serve una svolta per potersi rilanciare in classifica.

24' - ANDRÈ SILVA!!!! EINTRACHT FRANCOFORTE IN VANTAGGIO!!! L'ex Milan ha sbloccato il match su calcio di rigore!!!

16.18 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - Si riparte!

72' - ANDRÈ SILVA!!!! DOPPIETTA DELL'EX MILAN!!! Il portoghese segna il secondo rigore consecutivo!!!

17.24 - FINISCE IL MATCH!!! Tre punti per gli ospiti grazie alla doppietta di André Silva.

SCHALKE 04 - HOFFENHEIM 4-0

15.30 - Si parte!

6' - I padroni di casa vogliono assolutamente uscire dal periodo negativo, anche se non sarà semplice.

24' - Cartellino giallo per Kabak. Il difensore dovrà fare molta attenzione per evitare la seconda ammonizione.

42' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Hoppe!!!

16.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.33 - Si riparte!

57' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Hoppe segna il gol del raddoppio!!!

63' - TRIPLETTA DI HOPPE!!! Lo Schalke trova la terza rete, si avvicinano i tre punti!!!

80' - POKER DELLO SCHALKE 04!!! Segna anche Harit, i padroni di casa sono vicini al successo!!!

17.18 - FINISCE IL MATCH!!! La squadra di Gelsenkirchen torna alla vittoria in campionato dopo un anno.

UNION BERLINO - WOLFSBURG 2-2

15.31 - Si parte!

7' - Buon momento per la compagine berlinese, in quarta posizione. Una vittoria oggi potrebbe rilanciare ancora una volta gli uomini di Urs Fischer.

10' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! STEFFEN SBLOCCA IL MATCH!!! Gran colpo di testa sugli sviluppi del corner, ospiti in vantaggio!!!

29' - ARRIVA IL PAREGGIO DELL'UNION BERLINO!!! Sheraldo Becker non sbaglia, secondo gol consecutivo per l'olandese!!!

16.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - Si riparte!

50' - ATTENZIONE!!! Cartellino rosso per Arnold, il Wolfsburg rimane in dieci uomini!!!

52' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa rimontano e passano in vantaggio con il gol di Robert Andrich!!!

65' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL WOLFSBURG!!! Gli ospiti pareggiano su calcio di rigore!!!

17.24 - FINISCE IL MATCH!!! Un punto per entrambe le squadre, prosegue il buon momento da parte dell'Union.