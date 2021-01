live DIRETTA BUNDES - Pokerissimo dell'Eintracht. Mainz in rimonta sul Lipsia

17:35 - La diretta degli incontri delle ore 15:30 della 18ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 termina qui. Un buon proseguimento di giornata ai lettori TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

17:30 - Di seguito i risultati e la classifica della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 al termine degli incontri delle ore 15:30 valevoli per la 18ª giornata:

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

18ª giornata

Venerdì 22 Gennaio 2021

20:30 - Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund 4-2

Sabato 23 Gennaio 2021

15:30 - Bayer Leverkusen-Wolfsburg 0-1

15:30 - Friburgo-Stoccarda 2-1

15:30 - Mainz-Lipsia 3-2

15:30 - Augusta-Union Berlino 2-1

15:30 - Arminia Bielefeld-Eintracht Francoforte 1-5

18:30 - Hertha Berlino-Werder Brema

Domenica 24 Gennaio 2021

15:30 - Schalke 04-Bayern Monaco

18:00 - Hoffenheim-Colonia

Classifica: Bayern Monaco 39, Lipsia 35, Bayer Leverkusen 32, Wolfsburg 32, Borussia Mönchengladbach 31, Eintracht Francoforte 30, Borussia Dortmund 29, Union Berlino 28, Friburgo 27, Stoccarda 22, Augusta 22, Hoffenheim 19, Werder Brema 18, Hertha Berlino 17, Arminia Bielefeld 17, Colonia 15, Mainz 10, Schalke 04 7.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 0-1

Marcatori: 35' Ridle Baku (Wolfsburg)

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký; Bender L. (46' Fosu-Mensah), Tah (74' Bellarabi), Tapsoba, Sinkgraven; Wirtz, Charles Aránguiz (74' Baumgartlinger, 81' Wendell), Amiri (74' Demirbay); Diaby, Alario, Leon Bailey.

A disp.: Lomb (GK), Dragović, Jedvaj, Gedikli.

All.: Peter Bosz.

Wolfsburg (4-2-31) : Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otávio; Schlager (90'+5 Białek), Arnold; Ridle Baku, Gerhardt, Steffen (61' Brekalo); Weghorst.

A disp.: Pervan (GK), Pongračić, Siersleben, Mehmedi, Guilavogui, João Victor, Phillip.

All.: Oliver Glasner.

Arbitro: Marco Fritz.

Assistente 1: Dominik Schaal.

Assistente 2: Marcel Pelgrim.

Quarto Ufficiale: Thorben Siewer.

VAR: Markus Schmidt.

AVAR: Christian Leicher.

Ammoniti: 90'+2 Alario (Bayer Leverkusen), 90'+3 Lacroix (Wolfsburg).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 5'st. Calci d'angolo: 6-2.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+5 - Fine secondo tempo.

90'+5 - Terzo cambio Wolfsburg: esce Schlager, entra Białek.

90'+3 - Ammonito Lacroix nel Wolfsburg per una reazione nei confronti di Alario dopo un fallo subito.

90'+2 - Ammonito Alario nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di Lacroix.

83' - Secondo cambio Wolfsburg: esce Ridle Baku, entra Guilavogui.

81' - Quinto ed ultimo cambio Bayer Leverkusen: esce Baumgartlinger per infortunio, entra Wendell.

74' - Triplo cambio Bayer Leverkusen: escono Tah, Charles Aránguiz ed Amiri, entrano Bellarabi, Baumgartlinger e Demirbay.

61' - Primo cambio Wolfsburg: esce Steffen, entra Brekalo.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Bayer Leverkusen: esce Lars Bender, entra Fosu-Mensah.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

35' - GOL WOLFSBURG!!! Ridle Baku, su cross di Steffen, trafigge Hrádecký con preciso colpo di testa che s'insacca nell'angolino basso alla destra portando in vantaggio gli ospiti.

16' - Diaby, servito da Leon Bailey, calcia a rete. Il mancino del numero 19 del Bayer Leverkusen è respinto da un reattivo Casteels.

8' - Tapsoba, servito a centro area dal cross di Amiri, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 12 del Bayer Leverkusen termina ampiamente a lato alla destra.

0' - Calcio d'inizio.

FRIBURGO-STOCCARDA 2-1

Marcatori: 7' Wamangituka (Stoccarda), 14' Demirović (Friburgo), 37' Jeong (Friburgo)

Friburgo (3-4-3) : Müller; Lienhart, Schlotterbeck, Gulde; Schmid (74' Kübler), Haberer (60' Keitel), Höfler, Günter; Jeong (80' Til), Demirović (80' Petersen), Grifo (60' Höler).

A disp.: Uphoff (GK), Heintz, Abrashi, Tempelmann.

All.: Christian Streich.

Stoccarda (3-4-2-1) : Kobel; Stenzel (46' Mavropanos), Anton (84' Klement), Kempf; Coulibaly (84' Thommy), Endo, Mangala, Wamangituka; Gonzalo Castro (62' Klimowicz), Didavi (68' Kalajdžić); Nicolás González.

A disp.: Bredlow (GK), Karazor, Massimo, Ahamada, Kalajdžić.

All.: Pellegrino Matarazzo.

Arbitro: Tobias Stieler.

Assistente 1: Christian Gittelmann.

Assistente 2: Eduard Beitinger.

Quarto Ufficiale: Nicolas Winter.

VAR: Florian Badstübner.

AVAR: Markus Schüller.

Ammoniti: 66' Keitel (Friburgo), 74' Schmid (Friburgo).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 6'st. Calci d'angolo: 3-5.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

84' - Doppio cambio Stoccarda: escono Anton e Coulibaly, entrano Klement e Thommy.

80' - Doppio cambio Friburgo: escono Jeong e Demirović, entrano Til e Petersen.

74' - Terzo cambio Friburgo: esce Schmid, entra Kübler.

74' - Ammonito Schmid nel Friburgo per un fallo ai danni di Kempf.

68' - Terzo cambo Friburgo: esce Didavi, entra Kalajdžić.

66' - Ammonito Keitel nel Friburgo per un fallo ai danni di Klimowicz.

62' - Secondo cambio Stoccarda: esce Gonzalo Castro, entra Klimowicz.

60' - Doppio cambio Friburgo: escono Haberer e Grifo, entrano Keitel ed Höler.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Stoccarda: esce Stenzel, entra Mavropanos.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

37' - GOL FRIBURGO!!! Jeong, dalla distanza, prende la mira e, con il mancino, trafigge Kobel sotto la traversa portando in vantaggio i padroni di casa.

14' - GOL FRIBURGO!!! Demirović, servito a centro area, prende la mira e, di destro, trafigge Kobel nell'angolino basso alla sinistra consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

7' - GOL STOCCARDA!!! Wamangituka, posizionato a centro area, prende la mira e, con il mancino, trafigge Müller nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio gli ospiti.

0' - Calcio d'inizio.

MAINZ-LIPSIA 3-2

Marcatori: 15' Adams (Lipsia), 24' Niakhaté (Mainz), 30' Halstenberg (Lipsia), 35' Niakhaté (Mainz), 50' Leandro Barreiro (Mainz)

Mainz (3-3-2-2) : Zentner; Niakhaté, Bell, St. Juste; Danny da Costa, Leandro Barreiro (87' Burkardt), Mwene (67' Stöger); Latza (67' Öztunali), Kohr (79' Tauer); Quaison (67' Szalai), Onisiwo.

A disp.: Dahmen (GK), Kilian, Hack, Boëtius.

All.: Bo Svensson.

Lipsia (3-1-4-2) : Gulácsi; Orban, Upamecano, Halstenberg (55' Nkunku); Sabitzer; Adams (77' Mukiele), Haidara (61' Samardžić), Dani Olmo (77' Hwang), Angeliño; Forsberg (61' Kluivert), Sørloth.

A disp.: Josep Martínez (GK), Klostermann, Borkwski.

All.: Julian Nagelsmann.

Arbitro: Christian Dingert.

Assistente 1: Benedikt Kempkes.

Assistente 2: Timo Gerach.

Quarto Ufficiale: Marco Achmüller.

VAR: Felix Zwayer.

AVAR: Sascha Thielert.

Ammoniti: 23' Halstenberg (Lipsia), 40' Niakhaté (Mainz), 70' Adams (Lipsia), 75' da Costa (Mainz), 88' Willi (Lipsia), 90'+2 Sørloth (Lipsia).

Espulsi: -

Note: recupero 3'pt, 7'st. Calci d'angolo: 3-9.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+7 - Fine secondo tempo.

90'+2 - Ammonito Sørloth nel Lipsia per un fallo ai danni di Burkardt.

88' - Ammonito Willi nel Lipsia per un fallo ai danni di Dayot.

87' - Quinto ed ultimo cambio Mainz: esce Leandro Barreiro, entra Burkardt.

79' - Quarto cambio Mainz: esce Kohr, entra Tauer.

77' - Doppio cambio Lipsia: escono Adams e Dani Olmo, entrano Mukiele e Hwang.

75' - Ammonito da Costa nel Mainz per un fallo ai danni di Samardžić.

70' - Ammonito Adams nel Lipsia per un fallo ai danni di Stöger.

67' - Triplo cambio Mainz: escono Mwene, Latza e Quaison, entrano Stöger, Öztunali e Szalai.

61' - Doppio cambio Lipsia: escono Haidara e Forsberg, entrano Samardžić e Kluivert.

55' - Primo cambio Lipsia: esce Halstenberg, entra Nkunku.

50' - GOL MAINZ!!! Leandro Barreiro, servito da da Costa nell'area piccola avversaria, trafigge Gulácsi con un destro che si infila centralmente portando in vantaggio i padroni di casa.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

40' - Ammonito Niakhaté nel Mainz per un fallo ai danni di Adams.

34' - GOL MAINZ!!! Niakhaté, su assist di Bell, trafigge Gulácsi da due passi con un destro che s'infila centralmente consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

30' - GOL LIPSIA!!! Halstenberg, posizionato a centro area, prende la mira e, con il mancino, trafigge Zentner nell'angolino basso alla sinistra riportando in vantaggio gli ospiti.

24' - GOL MAINZ!!! Niakhaté, sugli sviluppi di un calcio di punizione, trafigge Gulácsi con destro ravvicinato consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

23' - Ammonito Halstenberg nel Lipsia per un fallo ai danni di Leandro Barreiro.

15' - GOL LIPSIA!!! Adams, da posizione ravvicinata, trafigge Zentner con un bel destro che s'infila nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio gli ospiti.

0' - Calcio d'inizio.

AUGUSTA-UNION BERLINO 2-1

Marcatori: 17' Niederlechner (Augusta), 25' Ingvartsen (Union Berlino), 47' Niederlechner (Augusta)

Augusta (3-4-3) : Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai; Caligiuri, Strobl, Carlos Gruezo, Iago; Hahn, Richter, Niederlechner.

A disp.: Koubek (GK), Gumny, Pedersen, Suchý, Khedira, Jensen, Civeja, Gregoritsch, Finnbogason.

All.: Heiko Herrlich.

Union Berlino (3-3-2-2) : Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Andrich, Lenz; Prömel, Ingvartsen; Becker, Awoniyi.

A disp.: Karius (GK), Ryerson, Gießelmann, Gogia, Griesbeck, Gentner, Bülter, Endo, Teuchert.

All.: Urs Fischer.

Arbitro: Dr. Felix Brych.

Assistente 1: Mark Borsch.

Assistente 2: Stefan Lupp.

Quarto Ufficiale: Martin Petersen.

VAR: Guido Winkmann.

AVAR: Christian Bandurski.

Ammoniti: 45' Strobl (Augusta), 49' Oxford (Augusta).

Espulsi:

Note: recupero 2'pt. Calci d'angolo: 2-2.

LIVE

SECONDO TEMPO

49' - Ammonito Oxford nell'Augusta per un fallo ai danni di Ingvartsen.

47' - GOL AUGUSTA!!! Niederlechner, servito nell'area piccola avversaria, trafigge Luthe con un bel destro che s'infila nell'angolino basso alla sinistra.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

45' - Ammonito Strobl nell'Augusta per un fallo ai danni di Prömel.

25' - GOL UNION BERLINO!!! Ingvartsen, servito a centro area da Awoniyi, prende la mira e, con il mancino, trafigge Gikiewicz nell'angolino basso alla destra consentendo agli ospiti di pareggiare.

17' - GOL AUGUSTA!!! Niederlechner, su suggerimento di Hahn, prende la mira e, di destro, trafigge Luthe nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio i padroni di casa.

3' - Awoniyi, servito a centro area dal cross di Schlotterbeck, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 14 dell'Union Berlino esce a lato alla sinistra.

0' - Calcio d'inizio.

ARMINIA BIELEFELD-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-5

Marcatori: 25' André Silva (Eintracht Francoforte), 27' Kostić (Eintracht Francoforte), 33' André Silva (Eintracht Francoforte), 36' Sergio Córdova (Arminia Bielefeld), 51' aut. Nilsson (Arminia Bielefeld), 75' Jović (Eintracht Francoforte)

Arminia Bielefeld (4-4-2) : Stefan Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Dōan, Kunze, Hartel (77' Maier), Yabo (46' Gebauer); Klos (77' Schipplock), Sergio Córdova (59' Seufert).

A disp.: Linnér (GK), van der Hoorn, de Medina, Lucoqui, Soukou.

All.: Uwe Neuhaus.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) : Trapp; Tuta, Hinterregger, Ndicka; Durm (72' Touré), Sow (77' Rode), Hasebe (72' Ilsanker), Kostić; Kamada (77' Hrustic), Younes (66' Jović); André Silva.

A disp.: Schubert (GK), Willems, Zuber, Chandler.

All.: Adi Hütter.

Arbitro: Robert Schröder.

Assistente 1: Jan Neitzel-Petersen.

Assistente 2: Robert Wessel.

Quarto Ufficiale: Patrick Ittrich.

VAR: Günter Perl.

AVAR: Thomas Gorniak.

Ammoniti: 30' Kunze (Arminia Bielefeld), 39' Ndicka (Eintracht Francoforte), 66' Seufert (Arminia Bielefeld).

Espulsi:

Note: recupero 2'pt. Calci d'angolo: 0-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

77' - Cambi da ambo le parti. Nell'Arminia Bielefeld: escono Hartel e Klos, entrano Maier e Schipplock. Nell'Eintracht Francoforte: escono Sow e Kamada, entrano Rode e Hrustic.

75' - GOL EINTRACHT FRANCOFORTE!!! Jović, servito a centro area da Kamada, prende la mira e, con il mancino, trafigge Stefan Ortega nell'angolino basso alla destra portando gli ospiti sul 5-1.

72' - Doppio cambio Eintracht Francoforte: escono Hasebe e Durm, entrano Ilsanker e Touré.

66' - Ammonito Seufert nell'Arminia Bielefeld per un fallo ai danni di Hasebe.

65' - Primo cambio Eintracht Francoforte: esce Younes, entra Jović.

59' - Secondo cambio Arminia Bielefeld: esce Sergio Córdova, entra Seufert.

51' - AUTORETE ARMINIA BIELEFELD!!! Nilsson devia involontariamente una conclusione avversaria nella propria porta trafiggendo il compagno di squadra Stefan Ortega.

46' - Primo cambio Arminia Bielefeld: esce Yabo, entra Gebauer.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Ammonito Younes nell'Eintracht Francoforte per un fallo ai danni di Dōan.

39' - Ammonito Ndicka nell'Eintracht Francoforte per un fallo ai danni di Dōan.

36' - GOL ARMINIA BIELEFELD!!! Sergio Córdova, su cross di Brunner, trafigge Trapp con un colpo di testa che s'insacca nell'angolino basso alla destra consentendo ai padroni di casa di accorciare le distanze.

33' - GOL EINTRACHT FRANCOFORTE!!! André Silva, servito a centro area da Kostić, prende la mira e, con il mancino, trafigge Stefan Ortega sotto il sette alla sinistra portando gli ospiti sul 3-0.

30' - Ammonito Kunze nell'Arminia Bielefeld per un fallo ai danni di Durm.

27' - GOL EINTRACHT FRANCOFORTE!!! Kostić, sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Younes, prende la mira e, con il mancino, trafigge Stefan Ortega nell'angolino basso alla destra consentendo agli ospiti di raddoppiare.

25' - GOL EINTRACHT FRANCOFORTE!!! André Silva, posizionato a centro area, prende la mira e, di sinistro, trafigge Stefan Ortega nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio gli ospiti.

10' - Dōan, dopo aver ricevuto palla da Hartel, conclude a rete. Il destro del numero 8 dell'Arminia Bielefeld è respinto da un attento Trapp.

0' - Calcio d'inizio.

15:15 - Nell'anticipo del venerdì sera, andato in scena alle ore 20:30, il Borussia Mönchengladbach del tecnico Marco Rose vince 4-2 contro il Borussia Dortmund del tecnico Edin Terzić (11' Elvedi [BMG], 22' Håland [BVB], 28' Håland [BVB], 32' Elvedi [BMG], 49' Bensebaini [BMG], 78' Thuram [BVB]).

15:00 - Buon pomeriggio e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 15:30 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri valevoli per la 18ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021: Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Friburgo-Stoccarda, Mainz-Lipsia, Augusta-Union Berlino, Arminia Bielefeld-Eintracht Francoforte e Hertha Berlino-Werder Brema.

