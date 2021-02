live DIRETTA BUNDES - Successi in trasferta per Mainz, Union Berlino e Stoccarda

17:35 - La diretta testuale degli incontri delle ore 15:30 valevoli per la 22ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 termina qui. Un buon proseguimento di giornata ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

17:30 - Di seguito i risultati e la classifica della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 al termine degli incontri delle ore 15:30 valevoli per la 22ª giornata:

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

22ª giornata

Venerdì 19 Febbraio 2021

20:30 - Arminia Bielefeld-Wolfsburg 0-3

Sabato 20 Febbraio 2021

15:30 - Borussia Mönchengladbach-Mainz 1-2

15:30 - Friburgo-Union Berlino 0-1

15:30 - Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 2-1

15:30 - Colonia-Stoccarda 0-1

18:30 - Schalke-Borussia Dortmund

Domenica 21 Febbraio 2021

13:30 - Augusta-Bayer Leverkusen

15:30 - Hertha Berlino-Lipsia

18:00 - Hoffenheim-Werder Brema

Classifica: Bayern Monaco 49, Eintracht Francoforte 45, Lipsia 44, Wolfsburg 42, Bayer Leverkusen 36, Borussia Dortmund 33, Union Berlino 33, Borussia Mönchengladbach 33, Friburgo 31, Stoccarda 29, Werder Brema* 23, Hoffenheim 23, Augusta 22, Colonia 21, Hertha Berlino 18, Arminia Bielefeld 18, Mainz 14, Schalke 04 9.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MAINZ 1-2

Marcatori: 10' Onisiwo (Mainz), 26' Stindl (Borussia Mönchengladbach), 86' Stöger (Mainz)

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sommer; Lainer (89' Embolo), Finter, Elvedi, Bensebaini; Kramer (46' Zakaria), Neuhaus; Lazaro (81' Wolf), Stindl, Hofmann; Plea (73' Thuram).

A disp.: Sippel (GK), Beyer, Wendt, Jantschke, Herrmann.

All.: Marco Rose.

Mainz (3-4-1-2) : Zentner; St. Juste, Bell (64' Hack), Niakhaté; da Costa, Leandro Barreiro (81' Boëtius), Kohr, Mwene; Latza (64' Stöger); Szalai (69' Glatzel), Onisiwo (69' Burkardt).

A disp.: Dahmen (GK), Brosinski, Öztunali, Tauer.

All.: Bo Svensson.

Arbitro: Markus Schmidt.

Assistente 1: Christof Günsch.

Assistente 2: Christian Dietz.

Quarto Ufficiale: Guido Winkmann.

VAR: Frank Willenborg.

AVAR: Rafael Foltyn.

Ammoniti: 14' Kramer (Borussia Mönchengladbach), 61' Kohr (Mainz).

Espulsi: -

Note: recupero 3'pt, 1'st. Calci d'angolo: 4-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+1 - Fine secondo tempo.

89' - Quarto cambio Borussia Mönchengladbach: esce Lainer, entra Embolo.

86' - GOL MAINZ!!! Stöger, dalla distanza, trafigge Sommer nell'angolino basso alla destra con un bel mancino che riporta in vantaggio i padroni di casa.

81' - Cambi da ambo le parti. Nel Borussia Mönchengladbach: esce Lazaro, entra Wolf. Nel Mainz: esce Leandro Barreiro, entra Boëtius.

73' - Secondo cambio Borussia Mönchengladbach: esce Plea, entra Thuram.

69' - Doppio cambio Mainz: escono Latza ed Onisiwo, entrano Glatzel e Burkardt.

64' - Doppio cambio Mainz: escono Latza e Bell, entrano Stöger e Hack.

61' - Ammonito Kohr nel Mainz per un fallo ai danni di Szalai.

52' - Lazaro, su suggerimento di Neuhaus, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 19 del Borussia Mönchengladbach è respinto da un attento Zentner.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Borussia Mönchengladbach all'intervallo: esce Kramer, entra Zakaria.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

36' - Plea, servito sul centro-destra da Stindl, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 14 del Borussia Mönchengladbach è tolta dall'angolino basso alla sinistra da Zentner.

26' - GOL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH!!! Stindl, servito a centro area da Hofmann, prende la mira e, di destro, trafigge Zentner nell'angolino basso alla destra consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

14' - Ammonito Kramer nel Borussia Mönchengladbach per un fallo ai danni di Leandro Barreiro.

10' - GOL MAINZ!!! Onisiwo, servito da St. Juste sul centro-sinistra, prende la mira e, con il mancino, trafigge Sommer nell'angolino basso alla destra portando in vantaggio gli ospiti.

9' - Tentativo dalla distanza da parte di Szalai. Il destro del numero 28 del Mainz è respinto da un attento Sommer.

0' - Calcio d'inizio.

FRIBURGO-UNION BERLINO 0-1

Marcatori: 64' Prömel (Union Berlino).

Friburgo (4-4-2) : Müller; Schmid, Lienhart, Gulde (69' Schlotterbeck), Günter; Haberer (46' Heintz), Santamaria, Höfler, Grifo (64' Jeong); Höler (64' Sallai), Petersen (64' Demirović).

A disp.: Uphoff (GK), Kübler, Schlotterbeck, Til, Keitel.

All.: Christian Streich.

Union Berlino (3-3-2-2) : Karius; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Andrich, Lenz (76' Giesselmann); Prömel (90'+4 Griesbeck), Ingvartsen; Bülter (76' Endo), Pohjanpalo (69' Musa).

A disp.: Busk (GK), Hübner, Gießelmann, Gentner, Kruse, Teuchert.

All.: Urs Fischer.

Arbitro: Sören Storks.

Assistente 1: Thorben Siewer.

Assistente 2: Philipp Hüwe.

Quarto Ufficiale: Robert Kempter.

VAR: Tobias Stieler.

AVAR: Thomas Stein.

Ammoniti: 37' Grifo (Friburgo), 39' Lenz (Union Berlino), 50' Höler (Friburgo), 85' Giesselmann (Stoccarda).

Espulsi: -

Note: recupero 0'pt, 6'st. Calci d'angolo: 2-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

90'+4 - Quarto cambio Stoccarda: esce Prömel, entra Griesbeck.

85' - Ammonito Giesselmann nello Stoccarda per un fallo ai danni di Jeong.

76' - Doppio cambio Union Berlino: escono Bülter e Lenz, entrano Endo e Giesselmann.

69' - Cambi da ambo le parti. Nel Friburgo: esce Gulde, entra Schlotterbeck. Nell'Union Berlino: esce Pohjanpalo, entra Musa.

64' - Triplo cambio Friburgo: escono Grifo, Höler e Petersen, entrano Jeong, Sallai e Demirović.

64' - GOL UNION BERLINO!!! Prömel, su cross di Ingvartsen, trafigge Müller nell'angolino basso alla destra con un preciso colpo di testa portando in vantaggio gli ospiti.

50' - Ammonito Höler nel Friburgo per un fallo ai danni di Schlotterbeck.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Friburgo all'intervallo: esce Haberer, entra Heintz.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

39' - Ammonito Lenz nell'Union Berlino per un fallo ai danni di un avversario.

37' - Ammonito Grifo nel Friburgo per un fallo ai danni di un avversario.

16' - Pohjanpalo, su suggerimento di Friedrich, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 9 dell'Union Berlino è respinta da un reattivo Müller.

3' - Calcio d'angolo calciato da Trimmel per Friedrich che, posizionato a centro area, conclude a rete. Il colpo di testa del numero 5 dell'Union Berlino termina alto sopra la traversa.

0' - Calcio d'inizio.

COLONIA-STOCCARDA 0-1

Marcatori: 49' Kalajdžic (Stoccarda)

Colonia (3-3-1-3) : Horn T.; Čestić (61' Drexler), Jorge Meré, Czichos; Ehizibue (69' Meyer), Skhiri, Jakobs; Rexhbecaj; Wolf, Dennis, Duda (69' Özcan).

A disp.: Zieler (GK), Schmitz, Katterbach, Horn J., Limnios, Thielmann.

All.: Markus Gisdol.

Stoccarda (3-4-2-1) : Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Wamangituka (85' Stenzel), Mangala, Endo, Sosa; Gonzalo Castro (67' Thommy), Kalajdžić (75' Klimowicz), Förster (75' Coulibaly).

A disp.: Bredlow (GK), Karazor, Didavi, Klement, Cissé.

All.: Pellegrino Matarazzo.

Arbitro: Benjamin Cortus.

Assistente 1: Florian Heft.

Assistente 2: Marco Achmüller.

Quarto Ufficiale: Markus Schüller.

VAR: Daniel Schlager.

AVAR: Michael Emmer.

Ammoniti: 19' Čestić (Colonia), 29' Kempf (Stoccarda), 86' Czichos (Colonia).

Espulsi:

Note: recupero 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 0-6.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4- Fine secondo tempo.

86' - Ammonito Czichos nel Colonia per un fallo ai danni di Klimowicz.

85' - Quinto ed ultimo cambio Stoccarda: esce Wamangituka, entra Stenzel.

75' - Doppio cambio Stoccarda: escono Kalajdžić e Förster, entrano Klimowicz e Coulibaly.

69' - Doppio cambio Colonia: escono Duda ed Ehizibue, entrano Özcan e Meyer.

67' - Primo cambio Stoccarda: esce Gonzalo Castro, entra Thommy.

61' - Primo cambio Colonia: esce Čestić, entra Drexler.

49' - GOL STOCCARDA!!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Sosa, il pallone arriva a Kalajdžić che, posizionato a centro area, trafigge, con un colpo di testa, l'estremo difensore avversario, Kobel, nell'angolino basso alla destra.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

29' - Ammonito Kempf nello Stoccarda per un fallo ai danni di un avversario.

19' - Ammonito Čestić nel Colonia per un fallo ai danni di Sosa.

17' - Duda, servito a centro area da Skhiri, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 18 dello Stoccarda termina alta sopra la traversa.

0' - Calcio d'inizio.

15:15 - Nell'anticipo del venerdì della 22ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 l'Arminia Bielefeld ha perso 3-0 in casa contro il Wolfsburg. A segno per i Lupi il centrocampista svizzero, classe '91, Renato Steffen, autore di una doppietta (29' e 47'), ed il centrocampista, classe '94, Maximilian "Max" Arnold (54').

15:00 - Buon pomeriggio ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 15:30 avrà inizio la diretta testuale dei seguenti incontri valevoli per la 22ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021: Borussia Mönchengladbach-Mainz, Friburgo-Union Berlino e Colonia-Stoccarda.

