live DIRETTA BUNDESLIGA - Ko Eintracht, Lewandowski come Muller

17.25 Finale! Finiscono le gare delle 15.30. Spicca il k.o dell'Eintracht contro lo Schalke 04 (non basta la doppietta di André Silva). Il Bayern Monaco pareggia 2-2 contro il Friburgo (Lewandowski fa 40 come Muller). Augsburg batte il Werder Brema e si salva così come l'Hertha Berlino. Arminia Bielefeld e Werder Brema in lotta per la salvezza!

ARMINIA BIELEFELD-HOFFENHEIM 1-1

1' SI PARTE!

5' GOOOL HOFFENHEIM! KRAMARIC! Vantaggio della squadra ospite!

24' GOOOOL ARMINIA! SEGNA VOGLSAMMER! Arriva il pari dell'Arminia!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLIN 1-1

1' SI PARTE!

26' GOOOOOOL BAYER LEVERKUSEN! WIRTZ! Arriva il vantaggio dei padroni di casa!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

74' GOOOOOL UNION BERLIN! SEGNA POHJANPALO! Arriva il pareggio dell'Union!

FINALE!

BORUSSIA M'GLADBACH-STOCCARDA 1-2

1' SI PARTE!

45' GOOOL BORUSSIA! STINDL! Arriva il vantaggio dei padroni di casa proprio prima della fine del tempo!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

77' GOOOOOOOL STOCCARDA!!! SEGNA ENDO! Pareggio degli ospiti!

79' GOOOOL STOCCARDA! SEGNA KALAJDIC!!! Uno-due dello Stoccarda!

FINALE!

AUGSBURG-WERDER BREMA 2-0

1' SI PARTE!

13' Espulso Vargas, padroni di casa in dieci uomini per tutto il resto della gara.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

56' GOOOOL AUGSBURG!!! SEGNA KHEDIRA! Arriva il vantaggio dei padroni di casa con il sinistro del fratello dell'ex Juventus!

89' GOOOOOOOL AUGSBURG!!! SEGNA CALIGIURI! Raddoppio dei padroni di casa, calcio di rigore perfetto!

FINALE!

SCHALKE 04-EINTRACHT FRANCOFORTE 4-3

1' SI PARTE!

15' GOOOOL SCHALKE 04! SEGNA HUNTELAAR! Vantaggio dei padroni di casa con l'ex Milan che prima sbaglia un rigore e poi ribadisce in rete!

29' GOOOOOL EINTRACHT FRANCOFORTE! SEGNA ANDRE SILVA! Pareggio dei rossoneri con il portoghese!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

51' GOOOOL EINTRACHT FRANCOFORTE! AUTORETE DI SANE! Sfortunata deviazione del difensore su calcio d'angolo. Vantaggio dei rossoneri!

52' PAREGGIA LO SCHALKE 04! IDRIZI! Tacco di Huntelaar, l'attaccante scappa via e batte il portiere!

59' GOOOOOL SCHALKE 04! ARRIVA IL VANTAGGIO CON FLICK! Arriva il terzo gol dei padroni di casa!

64' GOOOOOL SCHALKE 04! HOPPE! Lo Schalke dei giovani, ormai retrocesso, rifila un poker all'Eintracht!

74' GOOOOL EINTRACHT FRANCOFORTE! SEGNA ANCORA ANDRE SILVA! Accorcia le distanze il portoghese!

FINALE!

HERTHA BERLINO-COLONIA 0-0

1' SI PARTE!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

FRIBURGO-BAYERN MONACO 2-2

1' SI PARTE!

26' GOOOOOL BAYERN MONACO! LEWANDOWSKI! Il polacco, su rigore, segna il suo 40esimo gol in campionato!

29' PAREGGIO FRIBURGO! GUIDE! Arriva il pari dei padroni di casa.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

53' GOOOL BAYERN MONACO! SEGNA SANE! Prima gol cancellato a Gnabry, poi segna il tedesco!

81' GOOOOOOL FRIBURGO! ARRIVA IL GOL DI GUNTER! Pareggio dei padroni di casa!

FINALE!

15.18 Quasi tutti in campo alle 15.30. Ecco le partite che seguiremo:

Arminia Bielefeld-Hoffenheim

Bayer Leverkusen-Union Berlin

Borussia M'Gladbach-Stoccarda

Augsburg-Werder Brema

Schalke 04-Eintracht Francoforte

Hertha Berlino-Colonia

Friburgo-Bayern Monaco

15.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta scritta della 33/a giornata di Bundesliga.