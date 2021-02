live DIRETTA BUNDESLIGA - Quattro pareggi su quattro match

vedi letture

17.27 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento ai prossimi appuntamenti targati TMW.

17.26 - Terminano le partite delle 15.30. Quattro pareggi su altrettanti match. Clamorosa rimonta del Mainz che raggiunge sul 2-2 il Bayer Leverkusen. Pareggio 2-2 anche tra Borussia Dortmund e Hoffenheim. 1-1 tra Stoccarda ed Hertha Berlino, 0-0 tra Werder Brema e Friburgo.

WERDER BREMA-FRIBURGO 0-0

15.30 - COMINCIA IL MATCH

21' - Partita che si gioca sui binari dell'equilibrio. Finora le due squadre non si sono fatte male.

36' - Veljkovic pericoloso con una bella girata di testa ma pallone debole e centrale. Punteggio sempre bloccato sullo 0-0.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

54' - Partita sempre molto equilibrata e con poche occasioni da gol.

74' - Cresce il Friburgo che ci prova con insistenza. Per ora però non si sblocca lo 0-0 iniziale.

FISCHIO FINALE

B. LEVERKUSEN-MAINZ 2-2

15.30 - COMINCIA IL MATCH

6' - Padroni di casa che spingono fin dalle prime battute della partita. Mainz tutto sulla difensiva.

14' VANTAGGIO BAYER - Lucas Alario sblocca la partita con un bel destro che non lascia scampo al portiere del Mainz.

40' - Demirbay vicino al gol del 2-0 con una bella deviazione in area, ma un difensore del Mainz è miracoloso salvando sulla linea di porta.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

63' - Girandola di cambi nel match. Entrato anche l'ex Samp e Roma Schick.

85' RADDOPPIO BAYER - Patrik Schick, neo entrato, trova il gol che chiude la partita.

89' GOL DEL MAINZ - Prova a riaprire la partita nel finale il Mainz con il gol di Robert-Nesta Glatzel.

93' PAREGGIO DEL MAINZ - Clamoroso pareggio del Mainz che in 4' trova il pari con Kevin Stoger.

FISCHIO FINALE

B. DORTMUND-HOFFENHEIM 2-2

15.30 - COMINCIA IL MATCH

9' - I gialloneri fanno la partita alla ricerca del vantaggio. Grande pressione a tutto campo per far aprire la difesa dell'Hoffenheim.

25' VANTAGGIO DEL BORUSSIA DORTMUND - Sancho porta avanti i padroni di casa con una bella girata a chiusura di un'azione corale.

32' PAREGGIO HOFFENHEIM - Munas Dabbur trova il gol del pari degli ospiti. Solo pochi istanti prima era stato annullato il 2-0 del Borussia Dortmund ad Haaland per offside.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

51' VANTAGGIO OSPITE - Ihlas Bebou con una bella girata ribalta la partita e ospiti avanti 2-1.

59' - Secondo gol annullato ad Haaland in questo match. Niente 2-2 quindi e Hoffenheim ancora avanti.

82' PAREGGIO DEL BORUSSIA - Al terzo tentativo arriva il gol di Haaland che segna il 2-2 dopo due gol annullati per fuorigioco.

FISCHIO FINALE

STOCCARDA-H. BERLINO 1-1

15.30 - COMINCIA IL MATCH

13' - Stoccarda che si fa vedere in avanti con un bel destro radente di Endo, palla che non crea difficoltà alla difesa ospite.

35' - Sostanziale equilibrio in campo. Non si sblocca la partita. Cartellino giallo comminato a Piatek.

46' VANTAGGIO STOCCARDA Kalajdzic trova il gol del vantaggio per lo Stoccarda. Inizialmente gol annullato per offside ma poi concesso dopo un consulto con il VAR.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

54' - Tiene bene il campo lo Stoccarda, forte del vantaggio maturato a fine primo tempo.

72' - Ci provano gli ospiti a riprendere il match. In campo anche l'ex Juve Khedira.

85' PAREGGIO HERTHA - Luca Netz trova il gol del pari dopo una bella azione corale.

FISCHIO FINALE

14.54 - Nell'anticipo di ieri sera il Lipsia ha battuto l'Augsburg per 2-1 grazie ai gol di Olmo e Nkunku. Per gli ospiti gol della bandiera firmato da Caligiuri.

14.45 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 15.30.

14.45 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla ventunesima giornata di Bundesliga. Sono quattro le gare che seguiremo in contemporanea.