live DIRETTA BUNDESLIGA - Vince solo il Werder Brema, ben 4 pareggi

17.26 - Ecco tutti i risultati dei match del pomeriggio:

Borussia Dortmund-Mainz 1-1

Hoffenheim-Arminia Bielefeld 0-0

Colonia-Hertha Berlino 0-0

Werder Brema-Augsburg 2-0

Wolfsburg-RB Lipsia 2-2

17.25 - Vince solo il Werder Brema nel pomeriggio della Bundesliga. Pareggia (sbagliando anche un rigore) il Borussia Dortmund in casa con il Mainz.

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 1-1

15.30 - COMINCIA IL MATCH

2' VANTAGGIO BORUSSIA - Haaland sblocca subito il match insaccando con freddezza un bel pallone arrivato dalla trequarti.

3' - Dopo un consulto lunghissimo con il VAR viene annullato il gol del norvegese per offside.

19' - Dominio territoriale dei gialloneri padroni di casa che però non riescono a sfondare.

41' - Occasione ottima per il Borussia Dortmund con il colpo di testa di Bellingham, ma palla a lato di pochissimo.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

58' VANTAGGIO DEL MAINZ - A sorpresa arriva il vantaggio ospite del Mainz con Oztunali che ha spazio e lascia partire un gran destro che si insacca all'incrocio dei pali.

74' PAREGGIO DEL BORUSSIA DORTMUND - Thomas Meunier trova il pareggio per i padroni di casa con un bel tiro dopo una corta respinta del Mainz.

76' RIGORE PER IL BORUSSIA

76' RIGORE SBAGLIATO - Reus si incarica di calciare dal dischetto ma lo calcia a lato.

FINE PARTITA

HOFFENHEIM-ARMINIA BIELEFELD 0-0

15.30 - COMINCIA IL MATCH

10' - Ospiti che mantengono il controllo del gioco ma finora è un possesso sterile senza chiare occasioni da gol.

32' - Padroni di casa che si sono resi pericolosi con un paio di conclusioni ma senza creare problemi al portiere ospite Ortega.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

64' - Non si sblocca il punteggio. Ancora 0-0 e poche occasioni da gol.

FINE PARTITA

COLONIA-HERTHA BERLINO 0-0

15.30 - COMINCIA IL MATCH

12' - Ospiti propositivi e Colonia invece più guardingo.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

64' - Grande equilibrio in campo con le due squadre che non riescono a superarsi.

FINE PARTITA

WERDER BREMA-AUGSBURG 2-0

15.30 - COMINCIA IL MATCH

15' - Partita in sostanziale equilibrio. Nessun tiro in porta finora e partita molto combattuta in mezzo al campo.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

65' - Gli ospiti effettuano qualche cambio per provare a cambiare l'inerzia del match che finora è in totale equilibrio.

86' WERDER BREMA AVANTI - Gebre Selassie trova nel finale il gol del vantaggio sfruttando al meglio un cross proveniente dalla fascia destra.

88' RADDOPPIO DEL WERDER BREMA - Uno-due fulmineo del Werder Brema che trova il raddoppio con Felix Agu, bravo a sfruttare un pallone vagante e spedirlo in rete.

FINE PARTITA

WOLFSBURG-RB LIPSIA 2-2

15.30 - COMINCIA IL MATCH

5' VANTAGGIO LIPSIA - Subito avanti gli ospiti con una bella azione personale di Nordi Mukiele.

23' PAREGGIO DEL WOLFSBURG - Weghorst si smarca bene in area e di testa spinge in rete un bel cross di Gerhardt.

35' VANTAGGIO DEL WOLFSBURG - I padroni di casa ribaltano la partita con il gol di Steffen che calcia e, favorito da una deviazione, insacca il vantaggio.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

55' PAREGGIO DEL LIPSIA - Partita infinita. Stavolta è il Lipsia ad andare in gol con Orban e trovare il 2-2.

FINE PARTITA

