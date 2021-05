live DIRETTA LIGA - Vittorie per Elche, Betis e Real Sociedad. Pari tra Huesca e Valencia

vedi letture

20:25 - Termina qui la diretta testuale degli incontri delle ore 18:00 della 38ª ed ultima giornata de LaLiga Santander 2020/2021. Un buon proseguimento di serata ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

20:00 - Di seguito i risultati e la classifica de LaLiga Santander 2020/2021 aggiornata al termine della 38ª ed ultima giornata:

LaLiga Santander 2020/2021

38ª giornata

Venerdì 21 Maggio 2021

21:00 - Levante-Cadice 2-2

Sabato 22 Maggio 2021

18:00 - Celta Vigo-Real Betis 2-3

18:00 - Eiber-Barcellona 0-1

18:00 - Huesca-Valencia 0-0

18:00 - Osasuna-Real Sociedad 0-1

18:00 - Real Madrid-Villarreal 2-1

18:00 - Real Valladolid-Atlético Madrid 1-2

18:00 - Elche-Athletic Bilbao 2-0

Domenica 23 Maggio 2021

18:30 - Granada-Getafe

21:00 - Siviglia-Alavés

Classifica: Atlético Madrid 86, Real Madrid 84, Barcellona 79, Siviglia 74, Real Sociedad 62, Real Betis 61, Villarreal 58, Celta Vigo 53, Athletic Bilbao 46, Granada 45, Osasuna 44, Cadice 44, Valencia 43, Levante 41, Alavés 38, Getafe 37, Elche 36, Huesca 34, Real Valladolid 31, Eibar 30.

CELTA VIGO-REAL BETIS 2-3

Marcatori: 32' rig. Iago Aspas (Celta Vigo), 49' Brais Méndez (Celta Vigo), 53' rig. Borja Iglesias (Real Betis), 69' Fekir N. (Real Betis), 73' Víctor Ruiz (Real Betis)

Celta Vigo (4-1-3-2) : Villar; Kevin Vázquez (86' Gabri Veiga), Carlos Dominguez, Néstor Araújo, Aarón Martín; Fran Beltrán (82' Baeza); Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito (58' Solari); Iago Aspas, Santi Mina.

A disp.: Rubén Blanco (GK), Patrick Sequeira (GK), Murillo, Tapia, Hugo Sotelo, Juncà, Hugo Mallo, Ferreyra, Aidoo

All.: Eduardo Coudet.

Real Betis (4-2-3-1) : Claudio Bravo; Emerson Royal, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda (46' Tello); Guido Rodríguez, Guardado (66' William Carvalho); Rodri Sánchez (57' Diego Lainez), Fekir N., Aitor Ruibal (46' Álex Moreno); Borja Iglesias (82' Loren Morón).

A disp.: Joel Robles (GK), Joaquín, Sidnei, Montoya, Mandi, Juanmi, Fekir Y.

All.: Manuel Pellegrini.

Arbitro: Jesús Gil Manzano.

Assistente 1: Ángel Nevado Rodríguez.

Assistente 2: Javier Nicolás Martínez.

Quarto Ufficiale: Jaime Ruiz Álvarez.

VAR: Valentín Pizarro Gómez.

AVAR: Aitor Villate Martínez.

Ammoniti: 18' Víctor Ruiz (Real Betis), 26' Denis Suárez (Celta Vigo), 40' Carlos Dominguez (Celta Vigo), 45' Nolito (Celta Vigo), 48' Guardado (Real Betis), 75' Tello (Real Betis), 76' Tello (Real Betis), 78' Álex Moreno (Real Betis), 89' Claudio Bravo (Real Betis), 90' Diego Lainez (Real Betis), 90'+2 Solari (Celta Vigo), 90'+5 Brais Méndez (Celta Vigo).

Espulsi: 76' Tello (Real Betis).

Note: recupero 2'pt, 6'st. Calci d'angolo: 8-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

90'+5 - Ammonito Brais Méndez nel Celta Vigo per un fallo ai danni di Diego Lainez.

90'+2 - Ammonito Solari nel Celta Vigo per un fallo ai danni di un avversario.

90' - Ammonito Diego Lainez nel Real Betis per un fallo ai danni di Aarón Martín.

89' - Ammonito Claudio Bravo nel Real Betis per perdita di tempo.

86' - Terzo cambio Celta Vigo: esce Kevin Vázquez, entra Gabri Veiga.

82' - Cambi da ambo le parti. Nel Celta Vigo: esce Fran Beltrán, entra Baeza. Nel Real Betis: esce Borja Iglesias, entra Loren Morón.

78' - Ammonito Álex Moreno nel Real Betis per un fallo ai danni di Kevin Vázquez.

76' - ESPULSO REAL BETIS!!! Tello rimedia il secondo cartellino giallo della sua partita per un fallo ai danni di Kevin Vázquez lasciando gli ospiti in inferiorità numerica.

75' - Ammonito Tello nel Real Betis per un fallo ai danni di Fran Beltrán.

73' - GOL REAL BETIS!!! Víctor Ruiz, servito da Bartra, trafigge Villar con un destro sotto la traversa da posizione ravvicinata consentendo agli ospiti di ribaltare il risultato.

69' - GOL REAL BETIS!!! Nabil Fekir, direttamente da calcio di punizione, trafigge Villar con un bel mancino sotto il sette alla destra.

66' - Quarto cambio Real Betis: esce Guardado, entra William Carvalho.

58' - Secondo cambio Celta Vigo: esce Nolito, entra Solari.

57' - Terzo cambio Real Betis: esce Rodri Sánchez, entra Diego Lainez.

53' - GOL REAL BETIS!!! Il destro del numero 9 del Real Betis trafigge Villar sotto la traversa centralmente consentendo agli ospiti di accorciare le distanze.

53' - Dal dischetto si presenta Borja Iglesias...

52' - RIGORE REAL BETIS!!! Nolito stende Emerson Royal in area di rigore del Celta Vigo. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore in favore degli ospiti.

50' - GOL CELTA VIGO!!! Brais Méndez, servito da Iago Aspas, prende la mira e, con il mancino, trafigge Claudio Bravo nell'angolino basso alla sinistra consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

48' - Ammonito Guardado nel Real Betis per un fallo ai danni di Denis Suárez.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Doppio cambio Real Betis all'intervallo: escono Aitor Ruibal e Miranda, entrano Álex Moreno e Tello.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

45' - Ammonito Nolito nel Celta Vigo per un fallo ai danni di Emerson Royal.

40' - Ammonito Carlos Dominguez nel Celta Vigo per un fallo ai danni di Borja Iglesias.

32' - GOL CELTA VIGO!!! Il mancino del numero 10 del Celta Vigo trafigge Claudio Bravo nell'angolino basso alla destra portando avanti i padroni di casa.

31' - Dal dischetto si presenta Iago Aspas...

30' - RIGORE CELTA VIGO! Bartra stende Santi Mina in area di rigore del Real Betis. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per i padroni di casa.

26' - Ammonito Denis Suárez nel Celta Vigo per un fallo ai danni di Bartra.

18' - Ammonito Víctor Ruiz nel Real Betis per un fallo ai danni di Néstor Araújo.

6' - Tentativo dalla distanza da parte di Guardado. Il mancino del numero 18 del Real Betis è respinto da un attento Villar.

0' - Calcio d'inizio.

HUESCA-VALENCIA 0-0

Marcatori:

Huesca (3-5-2) : Álvaro Fernández; Vavro (69' Gastón Silva), Pulido, Siovas; Maffeo (75' Pedro López), Ferreiro (85' Okazaki), Seoane(85' Borja García), Mikel Rico (69' Doumbia), Sergio Gómez; Rafa Mir, Sandro Ramírez.

A disp.: Andrés Fernández (GK), Juan Carlos, Pedro Mosquera.

All.: Pacheta.

Valencia (5-4-1) : Cillessen; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón (89' Mangala), Diakhaby, Toni Lato; Kang-in (81' Musah), Račić, Carlos Soler, Gonçalo Guedes (77' Cheryshev); Maxi Gómez (81' Manu Vallejo).

A disp.: Domenech (GK), Gameiro, Ferro, Álex Blanco, Piccini, Gayà, Wass, Oliva.

All.: Voro.

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernández.

Assistente 1: Roberto Alonso Fernández.

Assistente 2: Juan José López Mir.

Quarto Ufficiale: Ekhiotz Sánchez Asla.

VAR: José Luis González González.

AVAR: Diego Sánchez Rojo.

Ammoniti: 20' Hugo Guillamón (Valencia), 34' Ferreiro (Huesca), 55' Siovas (Huesca).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1'pt, 5'st. Calci d'angolo: 9-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

89' - Quarto cambio Valencia: esce Hugo Guillamón, entra Mangala.

85' - Doppio cambio Huesca: escono Ferreiro e Seoane, entrano Okazaki e Borja García.

81' - Doppio cambio Valencia: escono Maxi Gómez e Kang-in, entrano Manu Vallejo e Musah.

77' - Primo cambio Valencia: esce Gonçalo Guedes, entra Cheryshev.

75' - Terzo cambio Huesca: esce Maffeo, entra Pedro López.

69' - Doppio cambio Huesca: escono Vavro e Mikel Rico, entrano Gastón Silva e Doumbia.

55' - Ammonito Siovas nell'Huesca per un fallo ai danni di Maxi Gómez.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

34' - Ammonito Ferreiro nell'Huesca per un fallo ai danni di Gonçalo Guedes.

20' - Ammonito Hugo Guillamón nel Valencia per un fallo ai danni di Maffeo.

5' - Rafa Mir, servito a centro area da Mikel Rico, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 9 dell'Huesca è respinta da un attento Cillessen.

0' - Calcio d'inizio.

OSASUNA-REAL SOCIEDAD 0-1

Marcatori: 86' aut. Juan Pérez (Osasuna).

Osasuna (4-4-1-1) : Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García (54' Ramalho), David García, Manu Sánchez; Kike Barja (80' Jony), Torró (46' Moncayola), Oier, Iñigo Pérez (80' Javi Martínez); Roberto Torres; Gallego (68' Budimir).

A disp.: Sergio Herrera (GK), Iñaki Álvarez (GK), Roncaglia, Brašanac, Juan Cruz.

All.: Jagoba Arrasate.

Real Sociedad (4-2-3-1) : Álex Remiro; Gorosabel, Le Normand, Aritz Elustondo, Monreal; Guevara, Zubimendi; Portu (82' Januzaj), David Silva (74' Carlos Fernández), Oyarzabal (82' Barrenetxea); Isak (89' Roberto López).

A disp.: Moyá (GK), Pacheco, Merquelanz, Guridi, Bautista, Sagnan, Zaldua.

All.: Imanol Alguacil.

Arbitro: Jorge Figueroa Vázquez.

Assistente 1: Antonio Ramón Martínez Moreno.

Assistente 2: Álvaro Yeray Carreño Cabrera.

Quarto Ufficiale: Víctor Pérez Peraza.

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva.

AVAR: Pau Cebrián Devis.

Ammoniti: 19' Gallego (Osasuna).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 3-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

89' - Quarto cambio Real Sociedad: esce Isak, entra Roberto López.

86' - AUTORETE OSASUNA!!! Sugli sviluppi di un tiro di Isak infrantosi sulla traversa, Juan Pérez non trattiene regalando il vantaggio agli avversari.

82' - Doppio cambio Real Sociedad: escono Portu ed Oyarzabal, entrano Januzaj e Barrenetxea.

80' - Doppio cambio Osasuna: escono Kike Barja ed Iñigo Pérez, entrano Jony e Javi Martínez.

74' - Primo cambio Real Sociedad: esce David Silva, entra Carlos Fernández.

68' - Terzo cambio Osasuna: esce Gallego, entra Budimir.

54' - Secondo cambio Osasuna: esce Unai García, entra Ramalho.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Osasuna all'intervallo: esce Torró, entra Moncayola.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

37' - Gallego, servito a centro area da Manu Sánchez, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 9 dell'Osasuna è respinta da un reattivo Álex Remiro.

28' - Conclusione dalla distanza da parte di Kike Barja. Il tentativo del numero 11 dell'Osasuna termina di poco alto a lato alla sinistra.

19' - Ammonito Gallego nell'Osasuna per un fallo ai danni di Aritz Elustondo.

10' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

ELCHE-ATHLETIC BILBAO 2-0

Marcatori: 28' Boyé (Elche), 73' Raúl Guti (Elche)

Elche (3-4-2-1) : Gazzaniga; Antonio Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo; Josan (75' Mojica), Mfulu (75' Palacios), Raúl Guti, Fidel; Piatti (65' Iván Marcone), Pere Milla; Boyé (90' Nino).

A disp.: Edgar Badia (GK), Víctor Rodríguez, Luismi, Tete Morente, Carrillo, Cifuentes.

All.: Fran Escribá.

Athletic Bilbao (4-4-2) : Jokin Ezkieta; Iñigo Lekue (83' De Marcos), Yeray, Unai Núñez, Balenziaga; Ibai Gómez (72' Iñigo Vicente), Unai López, Vesga (57' Vencedor), Berenguer; Sancet (57' Iñaki Williams), Villalibre.

A disp.: Unai Simón (GK), Iago Herrerín (GK), Iñigo Martínez, Dani García, Morci.

All.: Marcelino.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande.

Assistente 1: Juan Carlos Yuste Jiménez.

Assistente 2: Gonzalo García González.

Quarto Ufficiale: Montes Garcia-Navas, Jeronimo.

VAR: Alejandro José Hernández Hernández.

AVAR: José Enrique Naranjo Pérez.

Ammoniti: 33' Mfulu (Elche), 58' Piatti (Elche), 74' Raúl Guti (Elche).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 3-1.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90' - Quinto ed ultimo cambio Elche: esce Boyé, entra Nino.

83' - Quarto cambio Athletic Bilbao: esce Iñigo Lekue, entra De Marcos.

75' - Doppio cambio Elche: escono Josan e Mfulu, entrano Mojica e Palacios.

74' - Ammonito Raúl Guti nell'Elche per un eccesso di festeggiamenti dopo il gol.

73' - GOL ELCHE!!! Raúl Guti, servito da Boyé, prende la mira e, di destro, trafigge Jokin Ezkieta sotto il sette alla destra consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

72' - Terzo cambio Athletic Bilbao: esce Ibai Gómez, entra Iñigo Vicente.

65' - Doppio cambio Elche: escono Gonzalo Verdú e Piatti, entrano Josema ed Iván Marcone.

58' - Ammonito Piatti nell'Elche per un fallo ai danni di Berenguer.

57' - Doppio cambio Athletic Bilbao: escono Vesga e Sancet, entrano Vencedor e Iñaki Williams.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

33' - Ammonito Mfulu nell'Elche per un fallo ai danni di Balenziaga.

28' - GOL ELCHE!!! Boyé, servito da Pere Milla, trafigge Jokin Ezkieta con un destro che s'infila nell'angolino basso alla destra portando in vantaggio i padroni di casa.

21' - Mfulu, servito da Boyé, prende la mira e, da fuori area, calcia a rete. La conclusione del numero 6 dell'Elche non inquadra lo specchio della porta avversria.

9' - Vesga, servito da Sancit, prende la mira e, da fuori area, calcia a rete. La conclusione del numero 6 dell'Athletic Bilbao è respinta da un reattivo Gazzaniga.

0' - Calcio d'inizio.

17:50 - Nell'anticipo del venerdì della 38ª giornata de LaLiga Santander 2020/2021 il Levante ha pareggiato 2-2 in casa contro il Cadice. Le Ranas, dopo essere passati in vantaggio con Roger Martí all'8', raddoppiano con Álvaro Negredo al 14' prima che i Piratas pareggino grazie alle reti di Carlos Akapo al 32' e Gonzalo Melero al 58'.

17:40 - Buon pomeriggio e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 18:00 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri de LaLiga Santander 2020/2021 valevoli per la 38ª giornata: Celta Vigo-Real Betis, Huesca-Valencia, Osasuna-Real Sociedad ed Elche-Athletic Club.

LaLiga Santander 2020/2021

38ª giornata

Venerdì 21 Maggio 2021

21:00 - Levante-Cadice 2-2

Sabato 22 Maggio 2021

18:00 - Celta Vigo-Real Betis

18:00 - Eiber-Barcellona

18:00 - Huesca-Valencia

18:00 - Osasuna-Real Sociedad

18:00 - Real Madrid-Villarreal

18:00 - Real Valladolid-Atlético Madrid

18:00 - Elche-Athletic Bilbao

Domenica 23 Maggio 2021

18:30 - Granada-Getafe

21:00 - Siviglia-Alavés

Classifica: Atlético Madrid 83, Real Madrid 81, Barcellona 76, Siviglia 74, Real Sociedad 59, Villarreal 58, Real Betis 58, Celta Vigo 53, Athletic Bilbao 46, Osasuna 44, Cadice 44, Valencia 42, Alavés 38, Getafe 37, Huesca 33, Real Valladolid 31, Eibar 30.