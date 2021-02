LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: Arsenal e Ajax agli ottavi, Napoli eliminato

live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: Arsenal e Ajax agli ottavi, Napoli eliminato

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

Tutto o niente, in un'unica notte. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale dei sedicesimi di Europa League, insieme seguiremo le gare delle ore 18.55.

I RISULTATI DELLE ORE 18.55

Ajax - Lille 2-1 (4-2): 15' Klaassen (A), 78' rig. Yazici (L), 88' Neres (A)

Arsenal - Benfica 3-2 (4-3): 21',87' Aubameyang (A), 43' Goncalves (B), 61' Rafa Silva (B), Tierney (A)

Hoffenheim - Molde 0-2 (3-5): 20', 95' Ulland-Andersen (M)

Napoli - Granada 2-1 (2-3): 3' Zielinski (N), 25' Montoro (G), 59' Fabian Ruiz (N)

Rangers - Anversa 5-2 (9-5): 9' Morelos (R), Refaelov (A), 46' Patterson (R), 55' Kent (R), 57' Lamkel Ze (A), 79' rig. Barisic (R), 92' rig. Itten (R)

Shakhtar - Maccabi Tel Aviv 1-0 (3-0): 67' rig. Moraes

Villarreal - Salisburgo 2-1 (4-1): 17' Berisha (S), 40', 89' rig. Moreno (V)

*: tra parentesi il risultato complessivo

In grassetto le squadre qualificate agli ottavi di finale

----

AJAX - LILLE 2-1 (4-2)

18.55 - Si parte!

15' - L'AJAX PASSA IN VANTAGGIO!!! Punizione dalla sinistra battuta da Tadic, Klaassen si inserisce coi tempi giusti e di testa supera Maignan!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

78' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Yazici dal dischetto non sbaglia e riapre il discorso qualificazione!!!

88' - L'AJAX CHIUDE I CONTI CON NERES!!! Lancieri a un passo dal passaggio del turno!!!

20.50 Finisce il match!!! L'Ajax vince anche al ritorno e si qualifica ai quarti, inutile la rete su rigore segnata da Yazici. Il Lille viene eliminato dalla competizione.

ARSENAL - BENFICA 3-2 (4-3)

18.55 - Si parte!

21' - AUBAMEYANG!!! L'ARSENAL VA IN VANTAGGIO!!! L'attaccante gabonese si muove tra le linee e con un tocco sotto supera Leite!!!

43' - GOL MERAVIGLIOSO DI GONCALVES!!! Calcio di punizione chirurgico, si torna in parità!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

49' - Aubameyang segna il gol del 2-1, ma il direttore di gara annulla a causa di una posizione irregolare.

60' - Partita bloccata tra le due squadre, i londinesi devono alzare il ritmo per poter evitare i supplementari.

61' - RAFA SILVA PORTA IN VANTAGGIO I SUOI!!! Errore clamoroso di Ceballos, il numero 27 ne approfitta e solo davanti a Leno non sbaglia!!!

67' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Tierney pareggia i conti e riapre la qualificazione!!!

87' - AUBAMEYANG TROVA IL GOL DEL 3-2!!! Il gabonese, su assist di Saka, non sbaglia!!! Ora è l'Arsenal ad avere la qualificazione in tasca!!!

20.48 - Finisce il match!!! I Gunners passano il turno nel finale dopo aver rischiato parecchio, decide la doppietta di Aubameyang.

HOFFENHEIM - MOLDE 0-2 (3-5)

18.55 - Si parte!

13' - Dabbur prova ad anticipare la difesa ospite, ma il pallone termina sul fondo. Primo squillo per la compagine tedesca.

17' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Ulland-Andersen, alla prima vera occasione da gol, trova la rete!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

95' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Ulland-Andersen in contropiede trova il gol che chiude definitivamente il match!!!

20.47 - Finisce il match!!! Il Molde vince dopo il 3-3 dell'andata e passa al turno successivo.

NAPOLI - GRANADA 2-1 (2-3)

Clicca qui per seguire la diretta testuale di Napoli-Granada su TuttoMercatoWeb.com!

RANGERS - ANVERSA 5-2 (9-5)

18.56 - Si parte!

9' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! MORELOS SBLOCCA IL MATCH!!! Gli scozzesi passano immediatamente in vantaggio!!!

31' - ARRIVA IL PAREGGIO DELL'ANVERSA!!! Gran giocata dell'ex Lazio Lukaku, Refaelov arriva coi tempi giusti e non sbaglia!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

46' - PATTERSON PORTA I RANGERS IN VANTAGGIO!!! Azione personale e diagonale imprendibile, gli scozzesi si avvicinano alla qualificazione!!!

55' - KENT CALA IL TRIS!!! Azione personale sulla corsia destra di Morelos, tocco ravvicinato dell'attaccante inglese per blindare il passaggio del turno!!!

57' - L'ANVERSA NON MOLLA!!! Lamkel Ze riapre il match dopo un errore della difesa di casa!!!

79' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Dal dischetto Barisic non sbaglia e chiude virtualmente il discorso qualificazione!!!

79' - QUINTO GOL PER I RANGERS!!! Itten non sbaglia dal dischetto, pokerissimo per gli scozzesi!!!

20.45 - Finisce il match!!! Finisce in goleada, la squadra di Gerrard porta a casa la qualificazione con ben nove gol segnati tra andata e ritorno.

SHAKHTAR - MACCABI TEL AVIV 1-0 (3-0)

18.57 - Si parte!

39' - DOPPIA OCCASIONE PER GLI OSPITI! Prima Pesic sulla traversa, poi Peretz colpisce il palo!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

67' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Moraes non sbaglia dal dischetto, la compagine ucraina blinda il passaggio del turno!!!

20.45 - Finisce il match!!! Lo Shakhtar vince anche al ritorno e passa al turno successivo!!!

VILLARREAL - SALISBURGO 2-1 (4-1)

18.55 - Si parte!

17' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! BERISHA SBLOCCA IL MATCH!!! Rulli sbaglia la costruzione dal basso, Daka scippa il pallone e serve Berisha, che da due passi non sbaglia!!!

23' - Daka scatenato, il numero 20 va vicino al gol del 2-0 ma il Villarreal si salva. Emery dovrà fare molta attenzione.

40' - MORENO PAREGGIA I CONTI!!! Da posizione diagonale il numero 7 sterza di tacco e conclude a rete, superando Stankovic!!!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

89' - GERARD MORENO!!! Il numero 7 non sbaglia su calcio di rigore!!!

20.48 - Finisce il match!!! Gli spagnoli vincono anche nel match di ritorno trovando la qualificazione al prossimo turno.