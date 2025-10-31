Liverpool, i problemi non finiscono mai. Nuovo stop per Frimpong: sarà out per 6 settimane

Al Liverpool sembrano non finire mai le cattive notizie. Dopo una serie nera di sei sconfitte negli ultimi sette incontri, il club inglese deve fare i conti con il nuovo infortunio di Jeremie Frimpong, che sarà costretto a fermarsi sei settimane, periodo che include anche il delicato match contro il Real Madrid. Si tratta della seconda assenza per problemi fisici del terzino olandese in questa stagione.

Frimpong era arrivato in estate dal Bayer Leverkusen per 40 milioni di euro, con l’obiettivo di sostituire Alexander-Arnold. Tuttavia, fin dall’inizio il suo rendimento ha sollevato dubbi. L’allenatore Arne Slot non sembra convinto delle sue prestazioni in una posizione che richiede grande sacrificio difensivo, preferendo spesso il giovane Bradley o addirittura Szoboszlai, trequartista adattato a terzino, in ruoli difensivi. Di conseguenza, Frimpong ha totalizzato solo 403 minuti finora. Titolare nelle coppe, in Premier League ha giocato solo una volta su sei partite, con appena 24 minuti distribuiti in cinque giornate dopo la prima apparizione da titolare. Insomma, un giocatore totalmente ai margini finora.

La delusione legata a Frimpong si aggiunge a quella di altri acquisti costosi come Wirtz, Kerkez e soprattutto Isak, ancora lontani dal giustificare il loro costo con gol e prestazioni. A questo si sommano i dubbi su Mamardashvili e il grave infortunio al crociato subito da Leoni a fine settembre. Con la sfortuna che sembra perseguitare la squadra, l’infortunio di Frimpong complica ulteriormente la crisi del Liverpool, che ora deve ritrovare continuità e solidità in vista dei prossimi impegni decisivi in campionato e in Europa, cercando di risalire la china.