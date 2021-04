Liverpool, Kloop elogia Philips e Jota: "Momento brillante per entrambi, speriamo continuino così"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp nella conferenza stampa pre Arsenal ha parato anche di due giovani come Nathaniel Phillips e Diogo Jota: “Sono felice che Nat sia stato votato come giocatore del mese dai tifosi, è un premio meritato perché si tratta di un ragazzo estremamente intelligente che sta vivendo un periodo brillante. Abbiamo bisogno di lui nella forma in cui ha giocato prima della pausa e speriamo che possa mantenere questo livello e anche migliorare da qui alla fine della stagione. - continua Klopp – Jota? Anche lui sta vivendo un buon momento e le prestazioni con il Portogallo ne sono la conferma. E questo è uno dei pochi vantaggi che si hanno durante queste pause. Per fortuna sono tornati tutti sani e alcuni di loro anche con il morale alto per le prestazioni fornite”.