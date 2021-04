Liverpool, Klopp: "Grande prova dei ragazzi, pensiamo a vincere tutte le gare da qui alla fine"

Le parole di Klopp dopo Arsenal-Liverpool 0-3.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato così il successo per 0-3 ottenuto in casa dell’Arsenal: “Abbiamo giocato veramente una grande partita, il nostro pressing è stato di alto livello. Sono molto contento, sia per la prestazione che per i tre punti. Già nel primo tempo abbiamo avuto delle possibilità per segnare, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Dovevamo semplicemente continuare a spingere e così abbiamo fatto nella ripresa. Diogo Jota ha avuto un grande impatto sul match, entrando con la giusta intensità e segnando due grandi gol. Voglio citare anche Alxander-Arnold, che ha mostrato a tutti la sua classe. Corsa Champions? Abbiamo perso troppe partite nell’ultimo periodo: dobbiamo pensare a lavorare duro e a vincerle tutte da qui alla fine. La risposta di questa sera è stata molto positiva, sia sul piano offensivo che difensivo”.