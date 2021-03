Liverpool, Klopp: "Solo il City può stare in cima a lungo. Arrivare secondi o terzi andrebbe bene"

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Chelsea, che il Liverpool domenica (ore 15) sarà nuovamente in campo. I reds affronteranno ad Anfield il Fulham. In merito alla situazione attuale Jurgen Klopp ha dichiarato: "Il campionato in cui è più difficile rimanere in cima per un lungo periodo è l'Inghilterra, una squadra che può è il Manchester City, gli altri devono lottare tutti". E ancora: "Arrivare secondi o terzi in un anno che non è perfetto andrebbe bene. La nostra situazione, penso che siamo d'accordo, è davvero strana, per quanto riguarda gli infortuni. Abbiamo dovuto cambiare troppo".