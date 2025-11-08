Liverpool, niente City per Isak? Slot: "Sta recuperando, serve ancora un po' di tempo"

Si avvicina per il Liverpool una partita cruciale, a Manchester contro il City di Guardiola. I Reds sembrano aver messo alle spalle il loro periodo nero, essendo reduci dai successi ottenuti in Premier League contro l'Aston Villa e in Champions contro il Real Madrid. Una vittoria contro i Citizens darebbe ulteriore slancio alla formazione di Slot, all'inseguimento di un Arsenal fin qui praticamente perfetto.

In vista del big match, però, il tecnico olandese potrebbe non avere ancora a diposizione il pezzo pregiato del mercato estivo. Si tratta di Alexander Isak, acquistato a suon di milioni dal Newcastle quasi sul gong dell'ultima sessione. L'attaccante svedese, out da 4 partite a causa di un infortunio agli adduttori, ha ripreso ad allenarsi con i compagni nella giornata di ieri e non è detto che rientri tra i giocatori selezionabili per il big match in programma domani alle 17.30 all'Etihad Stadium.

"So di aver detto tre settimane fa che il suo pre-campionato è terminato, quindi ora è il momento di vedere dove si trova. Ma devo tornare su quelle parole", ha detto Slot in conferenza stampa. Il mister ex Feyenoord prosegue: "Se trascorri solo tre settimane in riabilitazione, questo non ti riporta ai livelli di tre settimane fa. Tuttavia, il nostro team di riabilitazione sta facendo un lavoro incredibile. Tuttavia, non si può paragonare la riabilitazione a partite di calcio o allenamenti con la squadra. Per quanto cerchiamo di replicarlo, semplicemente non è possibile. Quindi, ancora una volta, devo comunicargli che gli serve ancora un po' di tempo".