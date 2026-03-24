L'ombra di Xabi Alonso su Slot: lo spagnolo non vuole subentrare, a giugno si vedrà

Il progetto di Arne Slot vacilla. Dopo un investimento record di 483 milioni di euro e un cammino in Premier molto deludente, chi conosce i meccanismi decisionali del Liverpool prevede giorni difficili per il futuro dell’allenatore olandese. La qualificazione ai quarti di finale di Champions League offre una tregua momentanea, ma i risultati altalenanti stanno logorando la fiducia della dirigenza.

In questo contesto, emerge con forza l’idea di un ritorno di Xabi Alonso. La pausa lascerà il tempo di valutare la situazione: restano solo due mesi di campionato, ma il club crede ancora che sia possibile correggere la rotta e provare a centrare gli obiettivi stagionali. L’atteggiamento ambiguo di Slot però non aiuta: "Stiamo analizzando la situazione e le sfide affrontate in questa stagione, e potremmo essere un po’ più realistici sul perché la stagione è andata come è andata"

In Inghilterra, situazioni simili sono già costate la panchina a diversi allenatori, come Enzo Maresca o Rúben Amorim. L’ipotesi di un esonero immediato è lontana, anche perché il candidato numero uno - Xabi Alonso - ha più volte chiarito di non voler subentrare a stagione in corso. Ad Anfield, però, non vogliono un semplice allenatore ad interim: l’obiettivo è convincere Alonso a tornare alla guida di una squadra costruita per vincere tutto. Nei prossimi undici giorni senza partite, fino al match di FA Cup contro il Manchester City del 4 aprile, la dirigenza valuterà il da farsi, ma l'impressione è che tutto sarà rimandato a giugno.