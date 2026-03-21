Liverpool discontinuo, Slot si sfoga: "Se Leoni non è mai stato disponibile è un problema"

Il Liverpool perde terreno e punti preziosi. La sconfitta per 2-1 all'Amex Stadium con doppietta dell'ex Arsenal e Manchester United Danny Welbeck ha regalato i tre punti ai padroni di casa e lasciato a bocca asciutta i Reds, ora distanti due lunghezze dalla zona Champions e dall'Aston Villa, che deve ancora scendere in campo. Arne Slot, allenatore dei campioni d'Inghilterra in carica, ha preso parola in conferenza stampa anche per chiarire le condizioni di Alisson ed Ekitike usciti infortunati.

"Alisson sarà sicuramente fuori durante la sosta per le nazionali, vedremo dopo", ha esordito. E sul centravanti francese out dopo appena 8 minuti dal calcio d'inizio: "Per quanto riguarda Hugo (Ekitiké, ndr), penso che potrebbe giocare anche domani se fosse necessario. È stata una forte contusione. Il Brighton ha fatto ciò che ci aspettavamo: se affronti una squadra che ha avuto solo 62 ore di riposo, la prima cosa che fai è rendere la partita intensa, cercare i contrasti duri. Non c'è nulla di male in questo, ma purtroppo c'è stato uno scontro ed Hugo è dovuto uscire. Non è d'aiuto dopo soli due minuti", ha spiegato Slot.

"Dover continuare senza uno dei migliori attaccanti che la lega abbia visto negli ultimi tre o quattro anni, Alexander Isak (non disponibile per tutta la stagione), senza uno dei migliori marcatori degli ultimi otto anni come Salah, e poi perdere anche Hugo Ekitike, che ha avuto un grande impatto quest'anno... è dura", ha confidato. Dopodiché se l'è presa con chi ha evidenziato la mancanza di continuità di risultati: "(...) Capisco che nessuno voglia vederlo o capirlo, né i tifosi avversari né certi opinionisti, ma abbiamo anche venduto per 300 milioni", la sottolineatura del tecnico del Liverpool.

"Se poi il giocatore da 150 milioni non è mai disponibile, è già un problema. Se Giovanni Leoni non è mai stato disponibile per infortunio, è il secondo. Siamo già sotto il valore di ciò che abbiamo venduto", ha rammentato Slot. "Jeremie Frimpong sta diventando disponibile solo ora e Mamardashvili è stato un altro degli acquisti, ma è il secondo portiere. Se vinci il campionato la scorsa stagione e spendi 150 milioni netti (non 450), è normale che le aspettative siano alte. Lo erano per i media, per me e per i tifosi. Ma noi guardiamo la realtà della sfida che abbiamo affrontato quest'anno e siamo realistici sul perché sia andata così. Resta il fatto che non è abbastanza buono. Non importa quante scuse trovi, la nostra posizione attuale non è all'altezza".