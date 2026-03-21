Liverpool, nuova crisi in Premier. Slot: "Perdiamo molti punti dopo aver giocato in Europa"

Arne Slot, tecnico del Liverpool, è intervenuto al termine della sconfitta dei reds contro il Brighton, la 10ª in questo campionato. Un crollo evidente rispetto a un anno fa, quando la squadra dominava la Premier League, chiudendo a 94 punti e con 4 sconfitte totali.

"È chiaro che abbiamo perso molti punti dopo aver giocato in Europa. Ho già cercato di spiegare più volte il perché, ma oggi dobbiamo dare merito anche al Brighton. Nel secondo tempo, sono stati la squadra migliore in campo".

Un solo punto nelle ultime tre partite di Premier League, peraltro ottenuto ad Anfield contro un Tottenham in caduta libera. Molto criticato l'allenatore olandese, che secondo i rumors potrebbe salutare a fine stagione, con Xabi Alonso alla finestra.

Oltre al danno, la beffa dell'infortunio di Hugo Ekitike nel corso della partita. In merito, Slot ha dichiarato:

"Il suo infortunio e il fatto che non abbia potuto aiutare la squadra sono stati solo sfortuna. Non sarà fuori per tre mesi, ma è comunque un duro colpo non aver potuto continuare. È stata una perdita per lui e per noi".