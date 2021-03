Liverpool, Salah: "Spero di giocare ancora a lungo. Futuro in Spagna? Chissà, un giorno"

Intervistato da Marca, Mohamed Salah ha parlato anche del futuro non chiudendo la porta a un'esperienza in Spagna: "Spero di poter giocare a calcio per molti anni ancora. Perché no? Nessuno sa cosa riserverà il futuro, per cui chissà magari un giorno".