Lo United pronto a coprire d'oro Pogba, ma il rinnovo non è facile: Real, Juve e PSG ci provano

"Non penso al mio futuro, sono concentrato solo sull'Europeo". Parole e musica di Paul Pogba dopo il pareggio tra Francia e Portogallo di mercoledì scorso, in cui ha brillato ancora una volta. Il centrocampista del Manchester United sta per cominciare il suo ultimo anno di contratto con i Red Devils e il club inglese ha intenzione di presentargli un'offerta che lo renderebbe il calciatore più pagato della Premier: 24 milioni di euro a stagione.

Questo perché, nonostante le dichiarazioni rilasciate da Mino Raiola in passato, lo United non ha alcuna intenzione di perdere il suo fuoriclasse a zero, come già accadde quando si trasferì alla Juventus. Secondo Sky Sports UK, le trattative sono già iniziate, anche se ci sono diverse società interessate (Real Madrid, Juventus e PSG) e pronte a mettere i bastoni tra le ruote, magari per assicurarsi il classe '93 nel 2022. .