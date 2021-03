Lovren sfida ex campione di arti marziali. Il difensore si arrende dopo pochi secondi

vedi letture

Aveva sfidato un campione di arti marziali, ma ha rimediato una figura piuttosto magra. Dejan Lovren, ex difensore del Liverpool ora allo Zenit San Pietroburgo, è stato messo al tappeto in pochissimo tempo dall'amico e connazionale Mirko Filipovic, soprannominato Cro Cop, ex kickboxer e leggenda dell'UFC. Nonostante l'impegno, il match sul ring è durato appena 50 secondi: Filipovic lo ha costretto ad arrendersi praticandogli una leva a un braccio.