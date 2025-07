Ufficiale Magonza, arriva il rinnovo del difensore Hanche-Olsen: accordo fino al 2028

Andreas Hanche-Olsen ha prolungato il suo contratto con il Magonza fino al 30 giugno 2028. Il difensore centrale norvegese, 28 anni, ha esteso l’accordo in scadenza nel 2026 di ulteriori due stagioni; arrivato dal Gent nel gennaio 2023, Hanche-Olsen si è imposto rapidamente come leader difensivo e beniamino dei tifosi, grazie al suo stile di gioco grintoso.

Punto fermo della nazionale norvegese, con cui ha disputato 21 partite, il centrale ha finora collezionato 56 presenze ufficiali con il Magonza, condite da 3 gol e 4 assist. Un rendimento ottimo, che ha convinto il club a blindarlo. "Andreas è un vero uomo di carattere: forte nei contrasti, ricco di esperienza e con qualità difensive dimostrate in Bundesliga in modo impressionante", ha dichiarato il direttore sportivo Niko Bungert. "Si identifica totalmente con il Magonza, con il nostro stile di gioco e i valori del club. Inoltre, è una presenza positiva e importante nello spogliatoio".

Entusiasta anche il giocatore: "È un giorno speciale per me. Speravo da tempo in questo rinnovo. Il Magonza è diventato la mia seconda casa: le persone del club, i tifosi, l’atmosfera in città… tutto questo lo apprezzo davvero. Sono felice di poter indossare ancora a lungo la maglia di questa squadra".