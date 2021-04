Mahrez: "Qualche errore dal dischetto, ma l'esperienza e il lavoro aiutano. Sono stato deciso"

Riyad Mahrez ha segnato la rete del momentaneo 1-1 del Manchester City contro il Borussia Dortmund, trasformando un calcio di rigore a inizio ripresa. L'esterno offensivo algerino ha commentato la qualificazione della sua squadra alle semifinali della Champions League ai canali ufficiali della UEFA: "Non siamo partiti con il piede giusto, ma dopo abbiamo controllato la partita e abbiamo meritato di vincere, potevamo segnare più gol. Il rigore? C'è sempre pressione; nei quarti di finale di Champions League ancora di più. L'esperienza aiuta, ne avevamo sbagliati tanti e questo ci ha fatto crescere. Ho commesso alcuni errori dal dischetto in carriera ma ho lavorato molto per migliorare. Ho calciato deciso nell'angolo destro e il portiere non ce l'ha fatta. Era molto importante per noi, qualcuno doveva prendersi la responsabilità e l'ho fatto io. Il PSG in semifinale? Sarà una sfida molto speciale per me perché sono nato e cresciuto a Parigi. Sono felice di giocare contro di loro".