Maicon riparte da San Marino e dalla Conference League. Il terzino vicino al Tre Penne

vedi letture

Quarant'anni e nessuna voglia di smettere. Maicon Douglas Sisenando, ex terzino di Inter e Roma, sta terminando la stagione con la maglia del Sona, in Serie D, ma guarda già al futuro. E avrebbe trovato una nuova squadra: il segretario generale del Tre Penne, Luca Nanni, ha confermato a Rtv che la società sanmarinese sta ultimando gli ultimi dettagli per il tesseramento del brasiliano, che giocherebbe così il preliminare di Conference League (andata 8 luglio, ritorno 15 luglio). Diciassette presenze stagionali con il Sona, per Maicon potrebbero dunque riaprirsi le porte delle competizioni internazionali. Una scelta che ricorda quella del connazionale Aldair, che giocò con il Murata, altro club di San Marino.