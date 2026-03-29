Malore per Lucescu durante l'allenamento della Romania: portato in ospedale, è stabile
Malore per Mircea Lucescu durante una seduta di allenamento con la Romania. Lo fanno sapere i media rumeni, spiegando come l'80enne commissario tecnico della nazionale rumena sia stato trasportato rapidamente in ospedale a bordo di un'ambulanza, dopo aver perso i sensi ed essere collassato a terra sul campo di allenamento. Dalla Federcalcio della Romania in ogni caso fanno sapere che le condizioni del veterano della panchina sono stabili.
Qualche giorno fa tra l'altro Lucescu, nonostante la sconfitta della sua squadra sul campo della Turchia nella semifinale dei playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali, ha fatto segnare un record, diventando il commissario tecnico più anziano di sempre ad aver mai guidato una selezione in partite ufficiali, all'età di 80 anni, 7 mesi e 26 giorni.
Secondo le voci che si sommavano nelle scorse settimane, per di più, in Romania starebbero preparando la sostituzione di Lucescu con un'altra leggenda nazionale come Gheorghe Hagi.