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Man City-Arsenal, Sutton: "La spunteranno i Citizens. Gunners, ok anche il pareggio"

Man City-Arsenal, Sutton: "La spunteranno i Citizens. Gunners, ok anche il pareggio"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Chris Sutton, ex giocatore e ora opinionista sportivo, ai microfoni di BBC Sport ha parlato così del big match tra Manchester City e Arsenal in programma nel pomeriggio: "Ho commentato il pareggio tra Arsenal e Sporting di mercoledì per 5 Live. I Gunners sono solidi in difesa e hanno superato la partita senza troppi problemi, ma il loro problema è che non sembrano in grado di segnare.

Ci sono ancora molti aspetti positivi nella squadra di Mikel Arteta, come il pressing e l'organizzazione, ma faticano a scardinare le difese avversarie. Manca loro quel pizzico di estro negli ultimi metri, che è proprio dove il City ha più fiducia, ma d'altronde nemmeno l'Arsenal ha bisogno di vincere questa partita.

Un pareggio sarebbe un buon risultato per loro, quindi la squadra di Arteta non affronterà la partita con la massima aggressività: giocheranno con equilibrio e, se riusciranno a portare a casa la vittoria con un noioso 0-0, saranno un passo più vicini alla conquista del titolo. Per quanto riguarda il City, spesso mi sbaglio, ma la loro recente forma non mi convince quanto ad altri.

Nonostante ciò, credo che alla fine la spunteranno loro. La natura di questa partita fa sì che sia combattuta e ricca di colpi di scena, ma che si tratti di Jeremy Doku o di Antoine Semenyo, hanno i giocatori capaci di creare quel pizzico di magia che servirà per vincere".

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