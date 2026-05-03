Verso Man United-Liverpool, Sutton pronostica: "Io punto su un pareggio avvincente"

Chris Sutton, ex giocatore e allenatore e ora opinionista sportivo, ha parlato a BBC Sport del big match di oggi tra Manchester United e Liverpool: "A parte il futuro dei due allenatori, non sembra che si parli molto di nessuna delle due squadre, il che è strano prima di una partita così sentita tra due vecchie rivali.

È impossibile prevedere come andrà a finire. Il Manchester United è stato fortunato a superare il Brentford lunedì, mentre il Liverpool ha ottenuto un'ottima vittoria contro il Crystal Palace, allentando un po' la pressione su Arne Slot.

Bruno Fernandes ha disputato una stagione eccezionale con lo United e il Liverpool dovrà impedire al pifferaio magico portoghese di farli ballare allegramente. A quanto pare Mohamed Salah non sarà disponibile per il Liverpool, dopo l'infortunio subito contro il Crystal Palace, ma il gol di Alexander Isak in quella partita è stato molto importante sia per lui che per il Liverpool, dopo una stagione così altalenante. Potrebbe succedere che un singolo giocatore, Bruno o Isak, si faccia avanti ancora una volta per regalare la vittoria alla propria squadra, ma io punto su un pareggio avvincente".