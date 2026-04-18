Sutton 'condanna' il Tottenham: "Non credo abbiano la forza per uscire dalla crisi"

Quasi una finale quella attende il Tottenham questo pomeriggio, in casa contro il Brighton. Gli Spurs, sono piena zona retrocessione e, se vogliono sperare nella salvezza, devono assolutamente battere i Seagulls. Del match che attende la formazione di De Zerbi ha parlato Chris Sutton, ex giocatore e ora opinionista sportivo, ai microfoni di BBC Sport: "Dopo la sconfitta contro il Sunderland nella sua prima partita da allenatore del Tottenham, Roberto de Zerbi ha dichiarato che i suoi giocatori hanno bisogno di una figura paterna, non di un allenatore. Sta cercando di infondere loro fiducia, ma forse questo significa che non li sta allenando nel modo in cui vorrebbe.

È un po' un rompicapo, ma d'altronde l'intera stagione del Tottenham non ha molto senso. Se si guarda alla loro squadra e alla panchina, hanno dei giocatori incredibili. Eppure, in qualche modo, il Tottenham è ancora in attesa della sua prima vittoria in Premier League quest'anno, dopo aver già disputato 14 partite di campionato nel 2026. Guardando la classifica, avranno bisogno di tre vittorie, o almeno due, nelle ultime sei partite per uscire dalla zona retrocessione e rimanere in Premier League.

Non dovrebbero proprio trovarsi in questa situazione, ma non sono sicuro che abbiano la forza d'animo per uscirne ora che ci sono. Non credo proprio che riusciranno a ottenere una di quelle vittorie contro il Brighton, che è in un buon momento di forma. Il Brighton è reduce da tre vittorie consecutive e ha collezionato cinque successi nelle ultime sei partite. Prevedo che De Zerbi non ce la farà contro la sua ex squadra, quindi punto sul Brighton per una vittoria di misura".