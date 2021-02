Man City, Guardiola: "Non so perché De Bruyne impieghi tanto a firmare un nuovo contratto"

vedi letture

Pep Guardiola inizia a mostrarsi preoccupato circa il rinnovo di Kevin De Bruyne: "Non so come mai ci metta così tanto a siglare un nuovo contratto, ma non sono una parte coinvolta nella trattativa e ha comunque ancora due o tre anni con l'attuale contratto", ha dichiarato oggi in conferenza stampa il manager del Manchester City. L'accordo col belga infatti scade il 30 giugno 2023. Il giocatore, ha dichiarato il tecnico, sarà completamente disponibile per la sfida di domani contro il West Ham.