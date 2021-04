Man City, Guardiola: "Senza sosta da un anno e guardate dove siamo. Soddisfazione enorme"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Chelsea. Sulla mentalità della sua squadra ha dichiarato: "È dalla scorsa stagione che non abbiamo una pausa e guardate dove siamo. Ed è ancora più bello perché abbiamo raggiunto le semifinali di Champions spendendo energie. È come la vita, quando ottieni una cosa facilmente e senza sforzo non c'è gusto. Avremmo voluto qualificarci alle semifinali prima ma ci siamo sempre (in Champions) e ci saremo anche il prossimo anno provandoci nuovamente".