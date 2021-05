Man City-PSG, Guardiola sul ritorno di Mbappe: "Meglio così. Per il calcio e per la partita"

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-PSG. Il tecnico, in merito al ritorno di Mbappé in tempo utile per la partita ha commentato: "Non vedo l'ora di vederlo all'opera. Per il calcio, per la partita stessa mi auguro che giochi". Ancora sull'attaccante francese e su Neymar: "All'andata hanno giocato davvero bene, specie nel primo tempo. Mbappé è stato pericoloso ma noi nel secondo tempo siamo stati migliori. Hanno giudicato Mbappé e Neymar perché hanno perso, ma se avessero vinto avrebbero sottolineato la loro buona prestazione. E penso che abbiano giocato bene".