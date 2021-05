Man United, Bruno Fernandes: "Proteste dei tifosi? Ero in camera a guardare Udinese-Juve"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, il trequartista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato di quanto avvenuto domenica scorsa, con l'invasione di campo da parte dei tifosi dei Red Devils come segno di protesta nei confronti della proprietà, invisa a buona parte dei sostenitori e la cui popolarità è scesa ai minimi termini dopo l'adesione (con retromarcia) al progetto Superlega: "I tifosi hanno il diritto di esprimersi e hanno fatto quello che pensavano fosse giusto. Non abbiamo molto da dire a riguardo. Noi pensiamo solo a giocare a calcio e a fare del nostro meglio per la squadra. Io ero nella mia stanza a guardare le partite, stavo guardando Udinese-Juventus, non sono mai uscito. E credo che nessuno l'abbia mai fatto. Abbiamo fatto quello che ci aveva detto la sicurezza, ovvero quello di restare nelle nostre camere. Non ho visto nessuno uscire, sinceramente. Ma di sicuro non sono stato io".